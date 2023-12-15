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Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной - РИА Новости, 15.12.2023
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10:13 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/rossiyane-1915959081.html
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной - РИА Новости, 15.12.2023
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной
Большинство россиян (55%) заявили, что среди их окружения преобладает спокойное настроение, следует из результатов опроса ФОМ. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T10:13
2023-12-15T10:13
россия
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Большинство россиян (55%) заявили, что среди их окружения преобладает спокойное настроение, следует из результатов опроса ФОМ. Согласно результатам исследования, 55% россиян назвали настроение среди своих родных, друзей, коллег, знакомых спокойным, в то время как 39% отметили тревожное состояние окружающих, затруднились с ответом 6%. Опрос "ФОМнибус" был проведен 8-10 декабря среди 1500 респондентов в 53 субъектах РФ и 104 населенных пунктах. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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60
353
60
россия, фонд "общественное мнение"
Россия, Фонд "Общественное мнение"
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной

ФОМ: 55 процентов россиян заявили о спокойном настроении в их окружении

© Владимир ФедоренкоЛюди на Ленинском проспекте во время сильного снегопада в Москве
Люди на Ленинском проспекте во время сильного снегопада в Москве
© Владимир Федоренко
Люди на Ленинском проспекте во время сильного снегопада в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Большинство россиян (55%) заявили, что среди их окружения преобладает спокойное настроение, следует из результатов опроса ФОМ.
Согласно результатам исследования, 55% россиян назвали настроение среди своих родных, друзей, коллег, знакомых спокойным, в то время как 39% отметили тревожное состояние окружающих, затруднились с ответом 6%.
Опрос "ФОМнибус" был проведен 8-10 декабря среди 1500 респондентов в 53 субъектах РФ и 104 населенных пунктах. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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РоссияФонд "Общественное мнение"
 
 
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