https://ria.ru/20231215/roskosmos-1916042646.html

В "Роскосмосе" появится структура по управлению предприятиями отрасли

В "Роскосмосе" появится структура по управлению предприятиями отрасли - РИА Новости, 15.12.2023

В "Роскосмосе" появится структура по управлению предприятиями отрасли

"Роскосмос" разрабатывает новую организационно-экономическую модель работы ракетно-космической отрасли, цель которой – повышение эффективности, а также уход из... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T15:14

2023-12-15T15:14

2023-12-15T15:14

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

космос - риа наука

политика

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. "Роскосмос" разрабатывает новую организационно-экономическую модель работы ракетно-космической отрасли, цель которой – повышение эффективности, а также уход из убыточности, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Новая организационная модель призвана разделить и синхронизировать внутри госкорпорации функции заказчика, который формирует госполитику в области космоса, и исполнителя, который будет управлять промышленным блоком и активами предприятий", - сказал Борисов на встрече с популяризаторами и журналистами по итогам года. "Ведь заказчик всегда заинтересован получить больше и лучше за меньшие деньги, а исполнитель – в получении прибыли. Пока в госкорпорации эти две функции перемешаны и сконцентрированы в одном лице - внутренние противоречия будут мешать работе и достижению результатов. Блок управления промышленностью необходимо выделить в отдельную организацию внутри периметра "Роскосмоса", - добавил он. Борисов не стал более подробно рассказывать о новой структуре госкорпорации, потому что она пока дорабатывается. Кроме того, её еще должны будут утвердить правление и набсовет "Роскосмоса". Трансформация госкорпорации, по словам Борисова, задумана, чтобы создать условия для решения новых амбициозных, задач, стоящих перед отраслью - в частности, максимально быстрого перехода на новые "индустриальные рельсы". Он напомнил, что все предприятия отрасли могут делать в год до 40 спутников, а реально производят 15-17. "Как с таким подходом можно соответствовать мировым трендам? У нас много амбициозных проектов - переход на конвейерную сборку спутников, развёртывание Российской орбитальной станции, строительство кораблей нового поколения. Все они продиктованы временем и новыми реалиями. И что неизбежно, все они требуют глубоких структурных изменений в отрасли", - рассказал Борисов. "Речь идет о новой организационно-экономической модели. Она носит не технический, а сутевой характер и направлена на решение задач, стоящих перед отраслью: повышение эффективности, уход из убыточности. Это серьезная и глубокая работа, результатом которой должно стать не просто новое штатное расписание, а новая организационная и экономическая модель работы отрасли", - пояснил гендиректор "Роскосмоса". По словам Борисова, необходимость структурных изменений обсуждалась "в течение года со всеми корифеями отрасли". Он также предупредил сотрудников госкорпорации, что "никакие социально-экономические потрясения" их не ждут. "Все могут радостно готовиться к новогодним праздникам и приходить на работу после каникул", - заключил Борисов.

https://ria.ru/20231213/roskosmos-1915656084.html

https://ria.ru/20231117/stantsiya-1909985027.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

юрий борисов (роскосмос), роскосмос, космос - риа наука, политика