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"Росатом" опроверг сообщение о возможном прекращении поставок урана в США - РИА Новости, 15.12.2023
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10:51 15.12.2023 (обновлено: 10:54 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/rosatom-1915967756.html
"Росатом" опроверг сообщение о возможном прекращении поставок урана в США
"Росатом" опроверг сообщение о возможном прекращении поставок урана в США - РИА Новости, 15.12.2023
"Росатом" опроверг сообщение о возможном прекращении поставок урана в США
"Росатом" опроверг сообщения СМИ о якобы возможном превентивном прекращении поставок урана в США: госкорпорация заявила, что всегда в полном объеме выполняет... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T10:51
2023-12-15T10:54
космос - риа наука
сша
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россия
вашингтон (штат)
техснабэкспорт
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Росатом" опроверг сообщения СМИ о якобы возможном превентивном прекращении поставок урана в США: госкорпорация заявила, что всегда в полном объеме выполняет свои контрактные обязательства и будет делать это впредь, а атомная энергетика должна быть ограждена от протекционистских ограничений.Накануне агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники передало, что компания "Техснабэкспорт" (международная торговая марка TENEX, входит в "Росатом") предупредила американских клиентов о том, что власти РФ могут превентивно запретить экспорт урана в США, если законодатели в Вашингтоне введут эмбарго на его импорт с 2028 года."TENEX полностью опровергает как недостоверную информацию о приписываемых американскому подразделению TENEX "предупреждениях" о возможности "упреждающего" запрета на поставки обогащенного урана в США. Ни сам TENEX, ни дочерние общества компании не делали подобных уведомлений в адрес своих зарубежных заказчиков", - говорится в заявлении "Росатома"."Мы всегда выполняли в полном объеме и в согласованный срок свои контрактные обязательства и будет продолжать это делать впредь. Мы высоко ценим доверие наших зарубежных заказчиков и рассматриваем как абсолютно неприемлемые любые спекуляции по вопросам, касающимся наших взаимоотношений с ними", - подчеркивает госкорпорация."Росатом" также указывает, что атомная энергетика должна быть ограждена "от геополитической турбулентности и протекционистских ограничений".
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россия
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космос - риа наука, сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, вашингтон (штат), техснабэкспорт
Космос - РИА Наука, США, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Вашингтон (штат), Техснабэкспорт
"Росатом" опроверг сообщение о возможном прекращении поставок урана в США

"Росатом" опроверг сообщение СМИ о возможном прекращении поставок урана в США

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд госкорпорации "Росатом"
Стенд госкорпорации Росатом
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Стенд госкорпорации "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Росатом" опроверг сообщения СМИ о якобы возможном превентивном прекращении поставок урана в США: госкорпорация заявила, что всегда в полном объеме выполняет свои контрактные обязательства и будет делать это впредь, а атомная энергетика должна быть ограждена от протекционистских ограничений.
Накануне агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники передало, что компания "Техснабэкспорт" (международная торговая марка TENEX, входит в "Росатом") предупредила американских клиентов о том, что власти РФ могут превентивно запретить экспорт урана в США, если законодатели в Вашингтоне введут эмбарго на его импорт с 2028 года.
«
"TENEX полностью опровергает как недостоверную информацию о приписываемых американскому подразделению TENEX "предупреждениях" о возможности "упреждающего" запрета на поставки обогащенного урана в США. Ни сам TENEX, ни дочерние общества компании не делали подобных уведомлений в адрес своих зарубежных заказчиков", - говорится в заявлении "Росатома".
"Мы всегда выполняли в полном объеме и в согласованный срок свои контрактные обязательства и будет продолжать это делать впредь. Мы высоко ценим доверие наших зарубежных заказчиков и рассматриваем как абсолютно неприемлемые любые спекуляции по вопросам, касающимся наших взаимоотношений с ними", - подчеркивает госкорпорация.
"Росатом" также указывает, что атомная энергетика должна быть ограждена "от геополитической турбулентности и протекционистских ограничений".
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Космос - РИА НаукаСШАГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияВашингтон (штат)Техснабэкспорт
 
 
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