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Россия может уже не снять санкции с Запада, считает постпред
Россия может уже не снять санкции с Запада, считает постпред - РИА Новости, 15.12.2023
Россия может уже не снять санкции с Запада, считает постпред
Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не уверен, что Москва захочет снять санкции с Запада, если Запад решит снять санкции с... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:24
2023-12-15T16:24
2023-12-15T16:24
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россия
вена
москва
михаил ульянов (дипломат)
санкции в отношении россии
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ВЕНА, 15 дек - РИА Новости. Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не уверен, что Москва захочет снять санкции с Запада, если Запад решит снять санкции с России. Об этом он написал в своем Telegram-канале"Если Запад решит снять санкции с России, я не уверен, что Россия захочет снять санкции с Запада. Будущее покажет", - написал Ульянов. Дипломат отметил, что "ожидания Запада от экономических санкций против России полностью провалились". "Санкции способствовали экономическому развитию России. Цифры очень впечатляющие, особенно по сравнению с тем, что происходит в Западной Европе, в частности в Германии", - уточнил постпред РФ.
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в мире, россия, вена, москва, михаил ульянов (дипломат), санкции в отношении россии
В мире, Россия, Вена, Москва, Михаил Ульянов (дипломат), Санкции в отношении России
Россия может уже не снять санкции с Запада, считает постпред
Ульянов: Москва может не снять санкции с Запада, если снимут ограничения с РФ