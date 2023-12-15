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Россия может уже не снять санкции с Запада, считает постпред - РИА Новости, 15.12.2023
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16:24 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/rf-1916063852.html
Россия может уже не снять санкции с Запада, считает постпред
Россия может уже не снять санкции с Запада, считает постпред - РИА Новости, 15.12.2023
Россия может уже не снять санкции с Запада, считает постпред
Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не уверен, что Москва захочет снять санкции с Запада, если Запад решит снять санкции с... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:24
2023-12-15T16:24
в мире
россия
вена
москва
михаил ульянов (дипломат)
санкции в отношении россии
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ВЕНА, 15 дек - РИА Новости. Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не уверен, что Москва захочет снять санкции с Запада, если Запад решит снять санкции с России. Об этом он написал в своем Telegram-канале"Если Запад решит снять санкции с России, я не уверен, что Россия захочет снять санкции с Запада. Будущее покажет", - написал Ульянов. Дипломат отметил, что "ожидания Запада от экономических санкций против России полностью провалились". "Санкции способствовали экономическому развитию России. Цифры очень впечатляющие, особенно по сравнению с тем, что происходит в Западной Европе, в частности в Германии", - уточнил постпред РФ.
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в мире, россия, вена, москва, михаил ульянов (дипломат), санкции в отношении россии
В мире, Россия, Вена, Москва, Михаил Ульянов (дипломат), Санкции в отношении России
Россия может уже не снять санкции с Запада, считает постпред

Ульянов: Москва может не снять санкции с Запада, если снимут ограничения с РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники митинга против антироссийских санкций в Вене
Участники митинга против антироссийских санкций в Вене - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Участники митинга против антироссийских санкций в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 15 дек - РИА Новости. Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не уверен, что Москва захочет снять санкции с Запада, если Запад решит снять санкции с России. Об этом он написал в своем Telegram-канале
«
"Если Запад решит снять санкции с России, я не уверен, что Россия захочет снять санкции с Запада. Будущее покажет", - написал Ульянов.
Дипломат отметил, что "ожидания Запада от экономических санкций против России полностью провалились".
"Санкции способствовали экономическому развитию России. Цифры очень впечатляющие, особенно по сравнению с тем, что происходит в Западной Европе, в частности в Германии", - уточнил постпред РФ.
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