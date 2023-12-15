https://ria.ru/20231215/rf-1916063852.html

Россия может уже не снять санкции с Запада, считает постпред

Россия может уже не снять санкции с Запада, считает постпред - РИА Новости, 15.12.2023

Россия может уже не снять санкции с Запада, считает постпред

Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не уверен, что Москва захочет снять санкции с Запада, если Запад решит снять санкции с... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T16:24

2023-12-15T16:24

2023-12-15T16:24

в мире

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михаил ульянов (дипломат)

санкции в отношении россии

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ВЕНА, 15 дек - РИА Новости. Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не уверен, что Москва захочет снять санкции с Запада, если Запад решит снять санкции с России. Об этом он написал в своем Telegram-канале"Если Запад решит снять санкции с России, я не уверен, что Россия захочет снять санкции с Запада. Будущее покажет", - написал Ульянов. Дипломат отметил, что "ожидания Запада от экономических санкций против России полностью провалились". "Санкции способствовали экономическому развитию России. Цифры очень впечатляющие, особенно по сравнению с тем, что происходит в Западной Европе, в частности в Германии", - уточнил постпред РФ.

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

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в мире, россия, вена, москва, михаил ульянов (дипломат), санкции в отношении россии