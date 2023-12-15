https://ria.ru/20231215/reysy-1916113362.html
FlyOne Armenia запустила ежедневные рейсы в Шереметьево
FlyOne Armenia запустила ежедневные рейсы в Шереметьево - РИА Новости, 15.12.2023
FlyOne Armenia запустила ежедневные рейсы в Шереметьево
Армянская авиакомпания FlyOne Armenia запустила с 15 декабря ежедневные рейсы в московский аэропорт Шереметьево, сообщили в пятницу в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T20:41
2023-12-15T20:41
2023-12-15T20:41
туризм
шереметьево (аэропорт)
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg
ЕРЕВАН, 15 дек - РИА Новости. Армянская авиакомпания FlyOne Armenia запустила с 15 декабря ежедневные рейсы в московский аэропорт Шереметьево, сообщили в пятницу в пресс-службе перевозчика. "Первая армянская национальная авиакомпания FlyOne Armenia с 15 декабря открыла ежедневные рейсы в международный аэропорт Шереметьево", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсетях. В пресс-службе уточнили, что в настоящее время авиакомпания выполняет также ежедневные рейсы по маршруту Ереван-Москва-Ереван из международного аэропорта Звартноц в международные аэропорты Внуково и Домодедово. FlyOne Armenia основана в 2021 году. Флот авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320 и Airbus A319. Флот авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320 и Airbus A319. FlyOne Armenia выполняет рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды, Самару, Новосибирск, Париж, Лион, Барселону, Милан, Дюссельдорф, Ларнаку, Тегеран, Тель-Авив, Стамбул, Тбилиси и Кишинев.
https://ria.ru/20231215/sotrudnichestvo-1916091960.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c4e3e56eeab41fbf68e1d18aec5b62bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), новости - туризм
Туризм, Шереметьево (аэропорт), Новости - Туризм
FlyOne Armenia запустила ежедневные рейсы в Шереметьево
FlyOne Armenia с 15 декабря запустила ежедневные рейсы в Шереметьево