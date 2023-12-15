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FlyOne Armenia запустила ежедневные рейсы в Шереметьево - РИА Новости, 15.12.2023
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Туризм
 
20:41 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/reysy-1916113362.html
FlyOne Armenia запустила ежедневные рейсы в Шереметьево
FlyOne Armenia запустила ежедневные рейсы в Шереметьево - РИА Новости, 15.12.2023
FlyOne Armenia запустила ежедневные рейсы в Шереметьево
Армянская авиакомпания FlyOne Armenia запустила с 15 декабря ежедневные рейсы в московский аэропорт Шереметьево, сообщили в пятницу в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T20:41
2023-12-15T20:41
туризм
шереметьево (аэропорт)
новости - туризм
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ЕРЕВАН, 15 дек - РИА Новости. Армянская авиакомпания FlyOne Armenia запустила с 15 декабря ежедневные рейсы в московский аэропорт Шереметьево, сообщили в пятницу в пресс-службе перевозчика. "Первая армянская национальная авиакомпания FlyOne Armenia с 15 декабря открыла ежедневные рейсы в международный аэропорт Шереметьево", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсетях. В пресс-службе уточнили, что в настоящее время авиакомпания выполняет также ежедневные рейсы по маршруту Ереван-Москва-Ереван из международного аэропорта Звартноц в международные аэропорты Внуково и Домодедово. FlyOne Armenia основана в 2021 году. Флот авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320 и Airbus A319. Флот авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320 и Airbus A319. FlyOne Armenia выполняет рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды, Самару, Новосибирск, Париж, Лион, Барселону, Милан, Дюссельдорф, Ларнаку, Тегеран, Тель-Авив, Стамбул, Тбилиси и Кишинев.
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шереметьево (аэропорт), новости - туризм
Туризм, Шереметьево (аэропорт), Новости - Туризм
FlyOne Armenia запустила ежедневные рейсы в Шереметьево

FlyOne Armenia с 15 декабря запустила ежедневные рейсы в Шереметьево

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 15 дек - РИА Новости. Армянская авиакомпания FlyOne Armenia запустила с 15 декабря ежедневные рейсы в московский аэропорт Шереметьево, сообщили в пятницу в пресс-службе перевозчика.
"Первая армянская национальная авиакомпания FlyOne Armenia с 15 декабря открыла ежедневные рейсы в международный аэропорт Шереметьево", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсетях.
В пресс-службе уточнили, что в настоящее время авиакомпания выполняет также ежедневные рейсы по маршруту Ереван-Москва-Ереван из международного аэропорта Звартноц в международные аэропорты Внуково и Домодедово.
FlyOne Armenia основана в 2021 году. Флот авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320 и Airbus A319. Флот авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320 и Airbus A319. FlyOne Armenia выполняет рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды, Самару, Новосибирск, Париж, Лион, Барселону, Милан, Дюссельдорф, Ларнаку, Тегеран, Тель-Авив, Стамбул, Тбилиси и Кишинев.
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