https://ria.ru/20231215/reysy-1916113362.html

FlyOne Armenia запустила ежедневные рейсы в Шереметьево

FlyOne Armenia запустила ежедневные рейсы в Шереметьево - РИА Новости, 15.12.2023

FlyOne Armenia запустила ежедневные рейсы в Шереметьево

Армянская авиакомпания FlyOne Armenia запустила с 15 декабря ежедневные рейсы в московский аэропорт Шереметьево, сообщили в пятницу в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T20:41

2023-12-15T20:41

2023-12-15T20:41

туризм

шереметьево (аэропорт)

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg

ЕРЕВАН, 15 дек - РИА Новости. Армянская авиакомпания FlyOne Armenia запустила с 15 декабря ежедневные рейсы в московский аэропорт Шереметьево, сообщили в пятницу в пресс-службе перевозчика. "Первая армянская национальная авиакомпания FlyOne Armenia с 15 декабря открыла ежедневные рейсы в международный аэропорт Шереметьево", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсетях. В пресс-службе уточнили, что в настоящее время авиакомпания выполняет также ежедневные рейсы по маршруту Ереван-Москва-Ереван из международного аэропорта Звартноц в международные аэропорты Внуково и Домодедово. FlyOne Armenia основана в 2021 году. Флот авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320 и Airbus A319. Флот авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320 и Airbus A319. FlyOne Armenia выполняет рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды, Самару, Новосибирск, Париж, Лион, Барселону, Милан, Дюссельдорф, Ларнаку, Тегеран, Тель-Авив, Стамбул, Тбилиси и Кишинев.

https://ria.ru/20231215/sotrudnichestvo-1916091960.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шереметьево (аэропорт), новости - туризм