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Разведчики сорвали ротацию ВСУ у Работино - РИА Новости, 15.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:43 15.12.2023 (обновлено: 12:31 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/razvedka-1915945264.html
Разведчики сорвали ротацию ВСУ у Работино
Разведчики сорвали ротацию ВСУ у Работино - РИА Новости, 15.12.2023
Разведчики сорвали ротацию ВСУ у Работино
Разведчики Южного военного округа сорвали ротацию украинских войск у Работино в Запорожской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T07:43
2023-12-15T12:31
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
южный военный округ
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости. Разведчики Южного военного округа сорвали ротацию украинских войск у Работино в Запорожской области, сообщили в Минобороны. &quot;С помощью разведывательного беспилотного летательного аппарата, оборудованного тепловизионной аппаратурой, было выявлено скопление украинских националистов, готовившихся к ротации личного состава&quot;, — рассказали в ведомстве.Российские разведчики оперативно передали координаты выявленных позиций ВСУ в пункт управления артиллерией, а затем скорректировали огонь 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б"."В результате совместной работы разведподразделения и расчетов ствольной артиллерии потери противника составили два автомобиля и до 35 военнослужащих погибшими и ранеными", — добавили в Минобороны.Там подчеркнули, что разведчики не только выявляют позиции противника, но также наводят и корректируют огонь.Как рассказал разведчик с позывным Пумба, подразделения ведут работу по выявлению пехотных групп, наблюдательных постов, мест расположения, маршрутов, по которым проходит ротация и техника.
https://ria.ru/20231215/tankisty-1915939251.html
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РИА Новости
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Работа российских артиллеристов на запорожском направлении
Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями оперативных действий артиллерии Вооруженных Сил РФ на запорожском направлении, которая получила информацию о приближающейся пехоте противника.
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запорожская область, россия, вооруженные силы украины, южный военный округ, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Южный военный округ, Безопасность
Разведчики сорвали ротацию ВСУ у Работино

Разведчики ЮВО сорвали ротацию ВСУ у Работино, нейтрализованы до 35 боевиков

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости. Разведчики Южного военного округа сорвали ротацию украинских войск у Работино в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
«

"С помощью разведывательного беспилотного летательного аппарата, оборудованного тепловизионной аппаратурой, было выявлено скопление украинских националистов, готовившихся к ротации личного состава", — рассказали в ведомстве.

Российские разведчики оперативно передали координаты выявленных позиций ВСУ в пункт управления артиллерией, а затем скорректировали огонь 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б".
«
"В результате совместной работы разведподразделения и расчетов ствольной артиллерии потери противника составили два автомобиля и до 35 военнослужащих погибшими и ранеными", — добавили в Минобороны.
Там подчеркнули, что разведчики не только выявляют позиции противника, но также наводят и корректируют огонь.
Как рассказал разведчик с позывным Пумба, подразделения ведут работу по выявлению пехотных групп, наблюдательных постов, мест расположения, маршрутов, по которым проходит ротация и техника.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВооруженные силы УкраиныЮжный военный округБезопасность
 
 
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