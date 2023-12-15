https://ria.ru/20231215/razvedka-1915945264.html

Разведчики сорвали ротацию ВСУ у Работино

Разведчики сорвали ротацию ВСУ у Работино - РИА Новости, 15.12.2023

Разведчики сорвали ротацию ВСУ у Работино

Разведчики Южного военного округа сорвали ротацию украинских войск у Работино в Запорожской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T07:43

2023-12-15T07:43

2023-12-15T12:31

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южный военный округ

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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости. Разведчики Южного военного округа сорвали ротацию украинских войск у Работино в Запорожской области, сообщили в Минобороны. "С помощью разведывательного беспилотного летательного аппарата, оборудованного тепловизионной аппаратурой, было выявлено скопление украинских националистов, готовившихся к ротации личного состава", — рассказали в ведомстве.Российские разведчики оперативно передали координаты выявленных позиций ВСУ в пункт управления артиллерией, а затем скорректировали огонь 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б"."В результате совместной работы разведподразделения и расчетов ствольной артиллерии потери противника составили два автомобиля и до 35 военнослужащих погибшими и ранеными", — добавили в Минобороны.Там подчеркнули, что разведчики не только выявляют позиции противника, но также наводят и корректируют огонь.Как рассказал разведчик с позывным Пумба, подразделения ведут работу по выявлению пехотных групп, наблюдательных постов, мест расположения, маршрутов, по которым проходит ротация и техника.

https://ria.ru/20231215/tankisty-1915939251.html

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Работа российских артиллеристов на запорожском направлении Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями оперативных действий артиллерии Вооруженных Сил РФ на запорожском направлении, которая получила информацию о приближающейся пехоте противника. 2023-12-15T07:43 true PT2M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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запорожская область, россия, вооруженные силы украины, южный военный округ, безопасность