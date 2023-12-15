https://ria.ru/20231215/razvedka-1915940851.html

Разведчики группировки "Запад" уничтожили машину с командирами ВСУ

Разведчики группировки "Запад" уничтожили машину с командирами ВСУ - РИА Новости, 15.12.2023

Разведчики группировки "Запад" уничтожили машину с командирами ВСУ

Разведчики группировки войск "Запад " на купянском участке фронта уничтожили бронеавтомобиль с командным составом ВСУ, сообщили журналистам в министерстве... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T06:03

2023-12-15T06:03

2023-12-15T06:03

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК 15 дек - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Запад " на купянском участке фронта уничтожили бронеавтомобиль с командным составом ВСУ, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчет 120-миллиметрового миномета "Сани" разведывательного подразделения группировки войск "Запад" уничтожил бронеавтомобиль с командным составом ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в оборонной ведомстве. Уточняется, что разведчики получили информацию о прибытии на передовую командного состава одного из подразделений противника, позже дроны-разведчики данного подразделения зафиксировали передвижение машины с офицерским составом противника. "Расчет кочующего 120-миллиметрового миномета "Сани" оперативно занял огневую позицию и с помощью корректировщика уничтожил бронеавтомобиль с находящимися в ней военнослужащими ВСУ", - уточнили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20231215/tankisty-1915939251.html

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россия, вооруженные силы украины