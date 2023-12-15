https://ria.ru/20231215/rakety-1915930526.html

Украинские войска выпустили по Мариуполю дальнобойные ракеты

Украинские войска выпустили по Мариуполю дальнобойные ракеты - РИА Новости, 15.12.2023

Украинские войска выпустили по Мариуполю дальнобойные ракеты

ВСУ после полуночи выпустили три дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T01:11

2023-12-15T01:11

2023-12-15T07:32

мариуполь

донецкая народная республика

сцкк

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ВСУ после полуночи выпустили три дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 0.25 — с северо-запада в направлении населенного пункта Мариуполь: выпущено три дальнобойные ракеты", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.В последний раз ВСУ обстреливали Мариуполь в мае.В прошлом году, 7 марта, российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч украинских военнослужащих и боевиков "Азова"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении города.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20231214/obstrel-1915772741.html

мариуполь

донецкая народная республика

украина

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мариуполь, донецкая народная республика, сцкк, украина