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Украинские войска выпустили по Мариуполю дальнобойные ракеты
Украинские войска выпустили по Мариуполю дальнобойные ракеты - РИА Новости, 15.12.2023
Украинские войска выпустили по Мариуполю дальнобойные ракеты
ВСУ после полуночи выпустили три дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T01:11
2023-12-15T01:11
2023-12-15T07:32
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ВСУ после полуночи выпустили три дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 0.25 — с северо-запада в направлении населенного пункта Мариуполь: выпущено три дальнобойные ракеты", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.В последний раз ВСУ обстреливали Мариуполь в мае.В прошлом году, 7 марта, российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч украинских военнослужащих и боевиков "Азова"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении города.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20231214/obstrel-1915772741.html
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мариуполь, донецкая народная республика, сцкк, украина
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Специальная военная операция на Украине, Украина
Украинские войска выпустили по Мариуполю дальнобойные ракеты
СЦКК: ВСУ выпустили три дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя