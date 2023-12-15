https://ria.ru/20231215/putin-1916127758.html

Зюганов призвал Путина посмотреть на опыт Лукашенко по работе с мигрантами

Зюганов призвал Путина посмотреть на опыт Лукашенко по работе с мигрантами - РИА Новости, 15.12.2023

Зюганов призвал Путина посмотреть на опыт Лукашенко по работе с мигрантами

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и руководителями фракций предложил Путину посмотреть на опыт... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T22:30

2023-12-15T22:30

2023-12-15T22:30

политика

россия

белоруссия

владимир путин

геннадий зюганов

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и руководителями фракций предложил Путину посмотреть на опыт президента Белоруссии Александра Лукашенко по миграционной политике. "По завозу эмигрантов у Лукашенко есть редкий опыт..., посмотрите, у них редкий опыт..., посылают, определяют профессии, подбирают, закрепляют, работают два года, кто остался и проявился, особо оставят, остальные - билет и домой ", - сказал лидер Коммунистической партии РФ.

https://ria.ru/20231215/shapka-1916126414.html

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политика, россия, белоруссия, владимир путин, геннадий зюганов