https://ria.ru/20231215/putin-1916127758.html
Зюганов призвал Путина посмотреть на опыт Лукашенко по работе с мигрантами
Зюганов призвал Путина посмотреть на опыт Лукашенко по работе с мигрантами - РИА Новости, 15.12.2023
Зюганов призвал Путина посмотреть на опыт Лукашенко по работе с мигрантами
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и руководителями фракций предложил Путину посмотреть на опыт... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T22:30
2023-12-15T22:30
2023-12-15T22:30
политика
россия
белоруссия
владимир путин
геннадий зюганов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и руководителями фракций предложил Путину посмотреть на опыт президента Белоруссии Александра Лукашенко по миграционной политике. "По завозу эмигрантов у Лукашенко есть редкий опыт..., посмотрите, у них редкий опыт..., посылают, определяют профессии, подбирают, закрепляют, работают два года, кто остался и проявился, особо оставят, остальные - билет и домой ", - сказал лидер Коммунистической партии РФ.
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политика, россия, белоруссия, владимир путин, геннадий зюганов
Политика, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Геннадий Зюганов
Зюганов призвал Путина посмотреть на опыт Лукашенко по работе с мигрантами
Зюганов предложил Путину посмотреть на опыт Лукашенко в миграционной политике
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и руководителями фракций предложил Путину посмотреть на опыт президента Белоруссии Александра Лукашенко по миграционной политике.
"По завозу эмигрантов у Лукашенко есть редкий опыт..., посмотрите, у них редкий опыт..., посылают, определяют профессии, подбирают, закрепляют, работают два года, кто остался и проявился, особо оставят, остальные - билет и домой ", - сказал лидер Коммунистической партии РФ.
Зюганов заявил, что выпорол бы того, кто выпустил Путина на мороз без шапки