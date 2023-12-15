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Путин поблагодарил парламент за защиту нацинтересов России на мировой арене - РИА Новости, 15.12.2023
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21:37 15.12.2023 (обновлено: 21:38 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/putin-1916119598.html
Путин поблагодарил парламент за защиту нацинтересов России на мировой арене
Путин поблагодарил парламент за защиту нацинтересов России на мировой арене - РИА Новости, 15.12.2023
Путин поблагодарил парламент за защиту нацинтересов России на мировой арене
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских парламентариев за то, что они защищают национальные интересы страны на международной арене, демонстрируют... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T21:37
2023-12-15T21:38
госдума рф
владимир путин
россия
севастополь
донбасс
политика
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских парламентариев за то, что они защищают национальные интересы страны на международной арене, демонстрируют сплоченность и патриотизм. "Отдельные слова благодарности хочу высказать вам за консолидированную позицию на международных площадках. Здесь, совершенно очевидно, представители всех фракций действуют единым фронтом - можно вполне употребить и такую военную терминологию, потому что все защищают национальные интересы России", - заявил Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций. По его словам, депутаты "в ключевые, решающие, переломные моменты демонстрируют настоящую сплоченность, патриотизм и, по сути дела, отражают волю своих избирателей". "Так было и в 2014 году, когда с Россией воссоединились Крым и Севастополь, и в 2022 году, когда неотъемлемой частью России вновь стали наши освобожденные исторические регионы Донбасса и Новороссии", - продолжил он.
https://radiosputnik.ru/20231215/putin-1916119123.html
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госдума рф, владимир путин, россия, севастополь, донбасс, политика
Госдума РФ, Владимир Путин, Россия, Севастополь, Донбасс, Политика
Путин поблагодарил парламент за защиту нацинтересов России на мировой арене

Путин поблагодарил парламент за защиту нацинтересов РФ на международной арене

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин встретился с главами думских фракций
Президент России Владимир Путин встретился с главами думских фракций - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин встретился с главами думских фракций
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских парламентариев за то, что они защищают национальные интересы страны на международной арене, демонстрируют сплоченность и патриотизм.
"Отдельные слова благодарности хочу высказать вам за консолидированную позицию на международных площадках. Здесь, совершенно очевидно, представители всех фракций действуют единым фронтом - можно вполне употребить и такую военную терминологию, потому что все защищают национальные интересы России", - заявил Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.
Президент РФ В. Путин встретился с главами думских фракций - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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По его словам, депутаты "в ключевые, решающие, переломные моменты демонстрируют настоящую сплоченность, патриотизм и, по сути дела, отражают волю своих избирателей".
"Так было и в 2014 году, когда с Россией воссоединились Крым и Севастополь, и в 2022 году, когда неотъемлемой частью России вновь стали наши освобожденные исторические регионы Донбасса и Новороссии", - продолжил он.
Депутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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