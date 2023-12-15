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Путин призвал лидеров парламентских фракций поговорить о главных задачах - РИА Новости, 15.12.2023
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21:21 15.12.2023 (обновлено: 21:32 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/putin-1916118247.html
Путин призвал лидеров парламентских фракций поговорить о главных задачах
Путин призвал лидеров парламентских фракций поговорить о главных задачах - РИА Новости, 15.12.2023
Путин призвал лидеров парламентских фракций поговорить о главных задачах
Президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций предложил поговорить о планах и о первоочередных задачах. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T21:21
2023-12-15T21:32
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций предложил поговорить о планах и о первоочередных задачах. "Сегодня, конечно, обязательно поговорим о планах, о том, что является по мнению каждого руководителя фракции первоочередным, самым важным в решении задач, которые стоят перед страной. Ну и попробуем вместе найти ответ, что является приоритетным в сегодняшних условиях", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231215/putin-1916117935.html
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владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
Путин призвал лидеров парламентских фракций поговорить о главных задачах

Путин призвал лидеров фракций ГД поговорить о планах и главных задачах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин встретился с главами думских фракций
Президент России Владимир Путин встретился с главами думских фракций - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин встретился с главами думских фракций
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций предложил поговорить о планах и о первоочередных задачах.
"Сегодня, конечно, обязательно поговорим о планах, о том, что является по мнению каждого руководителя фракции первоочередным, самым важным в решении задач, которые стоят перед страной. Ну и попробуем вместе найти ответ, что является приоритетным в сегодняшних условиях", - сказал Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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Вчера, 21:18
 
Владимир ПутинРоссияПолитика
 
 
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