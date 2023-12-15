https://ria.ru/20231215/putin-1916096495.html
Встреча Путина с руководителями фракций Госдумы. Трансляция
Встреча Путина с руководителями фракций Госдумы. Трансляция - РИА Новости, 15.12.2023
Встреча Путина с руководителями фракций Госдумы. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями фракций Госдумы. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T20:46
2023-12-15T20:46
2023-12-15T20:46
госдума рф
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916094723_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ff841ea947214de2c956af3bc275c101.jpg
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями фракций Госдумы.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916094723_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ac6b4208ec7aa156997cf777a5c19cf8.jpg
LIVE: Встреча Путина с руководителями фракций Госдумы
LIVE: Встреча Путина с руководителями фракций Госдумы
2023-12-15T20:46
true
PT89M33S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, политика, россия, владимир путин, видео
Госдума РФ, Политика, Россия, Владимир Путин
Встреча Путина с руководителями фракций Госдумы. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями фракций Госдумы.
2023-12-15T20:46
true
PT89M33S
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями фракций Госдумы.