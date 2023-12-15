https://ria.ru/20231215/putin-1916057502.html

В Германии поразились деталью в поведении Путина на "Итогах года"

В Германии поразились деталью в поведении Путина на "Итогах года" - РИА Новости, 15.12.2023

В Германии поразились деталью в поведении Путина на "Итогах года"

Уверенность президента России Владимира Путина в победе в украинском конфликте поражает, заявил немецкий профессор и политолог Томас Йегер в эфире Phoenix. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T16:01

2023-12-15T16:01

2023-12-15T22:25

россия

германия

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владимир путин

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Уверенность президента России Владимира Путина в победе в украинском конфликте поражает, заявил немецкий профессор и политолог Томас Йегер в эфире Phoenix."Что поразило, так это уверенность в себе, с которой он выступал", — отметил политолог.Йегер добавил, что Владимир Путин закрепил за собой статус сильного лидера государства.Несмотря на наложенные Западом санкции, российская экономика продолжает расти, а вторая волна мобилизации, по словам Путина, не требуется. Таким образом, российский лидер заверил страну в уверенной победе, заключил политолог.Президент России Владимир Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Мероприятие продолжалось четыре часа четыре минуты.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20231214/putin-1915732066.html

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915733002.html

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россия, германия, москва, владимир путин