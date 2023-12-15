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В Германии поразились деталью в поведении Путина на "Итогах года" - РИА Новости, 15.12.2023
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16:01 15.12.2023 (обновлено: 22:25 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/putin-1916057502.html
В Германии поразились деталью в поведении Путина на "Итогах года"
В Германии поразились деталью в поведении Путина на "Итогах года" - РИА Новости, 15.12.2023
В Германии поразились деталью в поведении Путина на "Итогах года"
Уверенность президента России Владимира Путина в победе в украинском конфликте поражает, заявил немецкий профессор и политолог Томас Йегер в эфире Phoenix. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:01
2023-12-15T22:25
россия
германия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Уверенность президента России Владимира Путина в победе в украинском конфликте поражает, заявил немецкий профессор и политолог Томас Йегер в эфире Phoenix."Что поразило, так это уверенность в себе, с которой он выступал", — отметил политолог.Йегер добавил, что Владимир Путин закрепил за собой статус сильного лидера государства.Несмотря на наложенные Западом санкции, российская экономика продолжает расти, а вторая волна мобилизации, по словам Путина, не требуется. Таким образом, российский лидер заверил страну в уверенной победе, заключил политолог.Президент России Владимир Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Мероприятие продолжалось четыре часа четыре минуты.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231214/putin-1915732066.html
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россия, германия, москва, владимир путин
Россия, Германия, Москва, Владимир Путин
В Германии поразились деталью в поведении Путина на "Итогах года"

Политолог Йегер: Путин показал поразительную уверенность в победе России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Уверенность президента России Владимира Путина в победе в украинском конфликте поражает, заявил немецкий профессор и политолог Томас Йегер в эфире Phoenix.
"Что поразило, так это уверенность в себе, с которой он выступал", — отметил политолог.
Йегер добавил, что Владимир Путин закрепил за собой статус сильного лидера государства.
Несмотря на наложенные Западом санкции, российская экономика продолжает расти, а вторая волна мобилизации, по словам Путина, не требуется. Таким образом, российский лидер заверил страну в уверенной победе, заключил политолог.
В зале перед началом совместной прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин рассказал, когда на Украине будет мир
14 декабря, 12:22
Президент России Владимир Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Мероприятие продолжалось четыре часа четыре минуты.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
Киев - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
"Халява когда-нибудь закончится": Путин вынес предостережение Украине
14 декабря, 12:23
 
РоссияГерманияМоскваВладимир Путин
 
 
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