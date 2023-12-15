https://ria.ru/20231215/putin-1916056126.html

Путин надеется, что железнодорожники обеспечат турпоток в Крым

Путин надеется, что железнодорожники обеспечат турпоток в Крым - РИА Новости, 15.12.2023

Путин надеется, что железнодорожники обеспечат турпоток в Крым

Президент РФ Владимир Путин сказал, что очень рассчитывает, что возрастающий турпоток в Крым на фоне закрытых аэропортов будет обеспечен железнодорожниками. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T15:55

2023-12-15T15:55

2023-12-15T16:22

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сказал, что очень рассчитывает, что возрастающий турпоток в Крым на фоне закрытых аэропортов будет обеспечен железнодорожниками. "Еще один момент, связанный с обеспечением перевозок и возрастающим объемом. К сожалению, аэропорты закрыты, а у нас в Симферополе отличный аэропорт, один из лучших в стране, я думаю, но он пока не работает с целью обеспечить безопасность авиапассажиров. Поэтому нагрузка на железную дорогу, безусловно, возрастает. Очень рассчитываю на то, что возрастающий туристический поток и в этот летний туристический сезон будет вами обеспечен", - сказал Путин в ходе пленарного заседания IV Железнодорожного съезда.

https://ria.ru/20231215/putin-1916048604.html

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