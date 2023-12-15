https://ria.ru/20231215/putin-1916047634.html

Пощечина США. Поступок Путина восхитил китайцев

Пощечина США. Поступок Путина восхитил китайцев - РИА Новости, 15.12.2023

Пощечина США. Поступок Путина восхитил китайцев

Читатели китайского издания "Гуанча" поддержали поступок президента России Владимира Путина во время пресс-конференции, позволившему китайскому журналисту... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T15:25

2023-12-15T15:25

2023-12-15T15:25

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" поддержали поступок президента России Владимира Путина во время пресс-конференции, позволившему китайскому журналисту задать вопрос раньше, чем американскому. "Президент Путин действительно интересный человек и у него прекрасное отношение к делам", — написал один из комментаторов. "Это намеренная пощечина американским СМИ, Путин ненавидит высокомерие и предвзятость американских изданий", — поддержал другой. " Это показатель китайско-российской дружбы." — ответил третий. "Путин — мастер дипломатии!" — поделился мнением еще один из пользователей. "Путин — лидер с очевидным стилем и харизмой", — заключили читатели. Президент России Владимир Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и россиянами продолжалось четыре часа четыре минуты.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231215/putin-1915950331.html

https://ria.ru/20231215/sholts-1915952918.html

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россия, владимир путин, в мире