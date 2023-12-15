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Пощечина США. Поступок Путина восхитил китайцев - РИА Новости, 15.12.2023
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15:25 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/putin-1916047634.html
Пощечина США. Поступок Путина восхитил китайцев
Пощечина США. Поступок Путина восхитил китайцев - РИА Новости, 15.12.2023
Пощечина США. Поступок Путина восхитил китайцев
Читатели китайского издания "Гуанча" поддержали поступок президента России Владимира Путина во время пресс-конференции, позволившему китайскому журналисту... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:25
2023-12-15T15:25
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" поддержали поступок президента России Владимира Путина во время пресс-конференции, позволившему китайскому журналисту задать вопрос раньше, чем американскому. "Президент Путин действительно интересный человек и у него прекрасное отношение к делам", — написал один из комментаторов. "Это намеренная пощечина американским СМИ, Путин ненавидит высокомерие и предвзятость американских изданий", — поддержал другой. " Это показатель китайско-российской дружбы." — ответил третий. "Путин — мастер дипломатии!" — поделился мнением еще один из пользователей. "Путин — лидер с очевидным стилем и харизмой", — заключили читатели. Президент России Владимир Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и россиянами продолжалось четыре часа четыре минуты.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231215/putin-1915950331.html
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире

Пощечина США. Поступок Путина восхитил китайцев

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" поддержали поступок президента России Владимира Путина во время пресс-конференции, позволившему китайскому журналисту задать вопрос раньше, чем американскому.

"Президент Путин действительно интересный человек и у него прекрасное отношение к делам", — написал один из комментаторов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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"Это намеренная пощечина американским СМИ, Путин ненавидит высокомерие и предвзятость американских изданий", — поддержал другой.

" Это показатель китайско-российской дружбы." — ответил третий.

"Путин — мастер дипломатии!" — поделился мнением еще один из пользователей.

"Путин — лидер с очевидным стилем и харизмой", — заключили читатели.

Президент России Владимир Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и россиянами продолжалось четыре часа четыре минуты.

Читайте остальные комментарии на ИноСМИ >>
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