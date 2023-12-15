Пощечина США. Поступок Путина восхитил китайцев
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" поддержали поступок президента России Владимира Путина во время пресс-конференции, позволившему китайскому журналисту задать вопрос раньше, чем американскому.
"Президент Путин действительно интересный человек и у него прекрасное отношение к делам", — написал один из комментаторов.
"Президент Путин действительно интересный человек и у него прекрасное отношение к делам", — написал один из комментаторов.
"Это намеренная пощечина американским СМИ, Путин ненавидит высокомерие и предвзятость американских изданий", — поддержал другой.
" Это показатель китайско-российской дружбы." — ответил третий.
"Путин — мастер дипломатии!" — поделился мнением еще один из пользователей.
"Путин — лидер с очевидным стилем и харизмой", — заключили читатели.
Президент России Владимир Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и россиянами продолжалось четыре часа четыре минуты.
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" Это показатель китайско-российской дружбы." — ответил третий.
"Путин — мастер дипломатии!" — поделился мнением еще один из пользователей.
"Путин — лидер с очевидным стилем и харизмой", — заключили читатели.
Президент России Владимир Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и россиянами продолжалось четыре часа четыре минуты.
Читайте остальные комментарии на ИноСМИ >>