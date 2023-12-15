https://ria.ru/20231215/putin-1916036516.html
Путин заявил, что Россия будет укреплять железнодорожную отрасль
Путин заявил, что Россия будет укреплять железнодорожную отрасль - РИА Новости, 15.12.2023
Путин заявил, что Россия будет укреплять железнодорожную отрасль
Россия будет и дальше укреплять железнодорожную отрасль, надо думать о повышении скорости перевозок, качестве и удобстве для пассажиров, заявил президент России РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:57
2023-12-15T14:57
2023-12-15T23:37
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россия будет и дальше укреплять железнодорожную отрасль, надо думать о повышении скорости перевозок, качестве и удобстве для пассажиров, заявил президент России Владимир Путин."Безусловно, мы и дальше будем укреплять железнодорожную отрасль, повышать провозную способность магистралей. И, безусловно, надо думать, надо решать вопрос о повышении скорости перевозок, качества, удобства обслуживания пассажиров и перевозки грузов — все это в числе наших задач", — сказал Путин в ходе пленарного заседания IV Железнодорожного съезда.
https://ria.ru/20231215/putin-1916037362.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин заявил, что Россия будет укреплять железнодорожную отрасль
Путин: РФ будет повышать качество и скорость перевозок в железнодорожной отрасли
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россия будет и дальше укреплять железнодорожную отрасль, надо думать о повышении скорости перевозок, качестве и удобстве для пассажиров, заявил президент России Владимир Путин.
"Безусловно, мы и дальше будем укреплять железнодорожную отрасль, повышать провозную способность магистралей. И, безусловно, надо думать, надо решать вопрос о повышении скорости перевозок, качества, удобства обслуживания пассажиров и перевозки грузов — все это в числе наших задач", — сказал Путин в ходе пленарного заседания IV Железнодорожного съезда.
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