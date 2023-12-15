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Путин призвал завершить обновление пассажирских вагонов в ближайшие годы - РИА Новости, 15.12.2023
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14:42 15.12.2023 (обновлено: 14:50 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/putin-1916030916.html
Путин призвал завершить обновление пассажирских вагонов в ближайшие годы
Путин призвал завершить обновление пассажирских вагонов в ближайшие годы - РИА Новости, 15.12.2023
Путин призвал завершить обновление пассажирских вагонов в ближайшие годы
Вагонный парк России - один из самых молодых в мире, а в ближайшие 3-4 года предстоит завершить обновление парка пассажирских вагонов, заявил президент РФ... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:42
2023-12-15T14:50
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вагонный парк России - один из самых молодых в мире, а в ближайшие 3-4 года предстоит завершить обновление парка пассажирских вагонов, заявил президент РФ Владимир Путин."Вагонный парк России - один из самых молодых в мире. Средний возраст около 13 лет. А в ближайшие 3-4 года предстоит полностью завершить обновление парка пассажирских вагонов", - сказал Путин в ходе пленарного заседания IV Железнодорожного съезда.
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин призвал завершить обновление пассажирских вагонов в ближайшие годы

Путин призвал завершить обновление парка пассажирских вагонов в ближайшие годы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вагонный парк России - один из самых молодых в мире, а в ближайшие 3-4 года предстоит завершить обновление парка пассажирских вагонов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вагонный парк России - один из самых молодых в мире. Средний возраст около 13 лет. А в ближайшие 3-4 года предстоит полностью завершить обновление парка пассажирских вагонов", - сказал Путин в ходе пленарного заседания IV Железнодорожного съезда.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Путин призвал и дальше осваивать новые виды железнодорожной техники
Вчера, 14:46
 
Владимир ПутинОбществоРоссия
 
 
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