https://ria.ru/20231215/putin-1916030916.html
Путин призвал завершить обновление пассажирских вагонов в ближайшие годы
Путин призвал завершить обновление пассажирских вагонов в ближайшие годы - РИА Новости, 15.12.2023
Путин призвал завершить обновление пассажирских вагонов в ближайшие годы
Вагонный парк России - один из самых молодых в мире, а в ближайшие 3-4 года предстоит завершить обновление парка пассажирских вагонов, заявил президент РФ... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:42
2023-12-15T14:42
2023-12-15T14:50
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вагонный парк России - один из самых молодых в мире, а в ближайшие 3-4 года предстоит завершить обновление парка пассажирских вагонов, заявил президент РФ Владимир Путин."Вагонный парк России - один из самых молодых в мире. Средний возраст около 13 лет. А в ближайшие 3-4 года предстоит полностью завершить обновление парка пассажирских вагонов", - сказал Путин в ходе пленарного заседания IV Железнодорожного съезда.
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин призвал завершить обновление пассажирских вагонов в ближайшие годы
Путин призвал завершить обновление парка пассажирских вагонов в ближайшие годы