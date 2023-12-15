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Запретят. В парламенте Словакии сделали шокирующее заявление о Путине - РИА Новости, 15.12.2023
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14:29 15.12.2023 (обновлено: 14:30 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/putin-1916027578.html
Запретят. В парламенте Словакии сделали шокирующее заявление о Путине
Запретят. В парламенте Словакии сделали шокирующее заявление о Путине - РИА Новости, 15.12.2023
Запретят. В парламенте Словакии сделали шокирующее заявление о Путине
РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:29
2023-12-15T14:30
в мире
владимир путин
европа
шарль де голль
словакия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. После слов президента России Владимира Путина о французском генерале Шарле де Голле, Европу ждут перемены, написал вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал слова российского лидера на большой пресс-конференции и прямой линии о том, что многие лидеры ЕС внешне пытаются выглядеть героически, как французский генерал Шарль де Голль, а на практике ведут себя как маршал Филипп Петен, который во время Второй мировой войны стал "коллаборационистом и подчинился воле оккупантов". "Путин похвалил де Голля! Теперь либералы в Европе запустят петицию о переименовании знаменитого парижского аэропорта — ведь когда Путин кого-то хвалит, его надо запрещать и ненавидеть", — иронизирует Блаха. Кроме того, он поддержал озвученный президентом тезис о том, что во всем ЕС лишь лидеры Венгрии и Словакии действуют в национальных интересах, а остальные принимают решения себе во вред — из-за зависимости от США. "ЕС необходимо вернуться к идее де Голля о Европе наций. Национальный суверенитет укрепится, и Европа не будет уже просто послушным пуделем США", — заключил парламентарий. Президент России Владимир Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и жителями страны продолжалось четыре часа четыре минуты.
https://ria.ru/20231215/putin-1915950331.html
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в мире, владимир путин, европа, шарль де голль, словакия, россия
В мире, Владимир Путин, Европа, Шарль де Голль, Словакия, Россия
Запретят. В парламенте Словакии сделали шокирующее заявление о Путине

Вице-спикер парламента Словакии: после слов Путина о де Голле, генерала запретят

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. После слов президента России Владимира Путина о французском генерале Шарле де Голле, Европу ждут перемены, написал вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал слова российского лидера на большой пресс-конференции и прямой линии о том, что многие лидеры ЕС внешне пытаются выглядеть героически, как французский генерал Шарль де Голль, а на практике ведут себя как маршал Филипп Петен, который во время Второй мировой войны стал "коллаборационистом и подчинился воле оккупантов".
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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"Путин похвалил де Голля! Теперь либералы в Европе запустят петицию о переименовании знаменитого парижского аэропорта — ведь когда Путин кого-то хвалит, его надо запрещать и ненавидеть", — иронизирует Блаха.

Кроме того, он поддержал озвученный президентом тезис о том, что во всем ЕС лишь лидеры Венгрии и Словакии действуют в национальных интересах, а остальные принимают решения себе во вред — из-за зависимости от США.

"ЕС необходимо вернуться к идее де Голля о Европе наций. Национальный суверенитет укрепится, и Европа не будет уже просто послушным пуделем США", — заключил парламентарий.

Президент России Владимир Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и жителями страны продолжалось четыре часа четыре минуты.
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