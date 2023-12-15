Запретят. В парламенте Словакии сделали шокирующее заявление о Путине
Вице-спикер парламента Словакии: после слов Путина о де Голле, генерала запретят
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. После слов президента России Владимира Путина о французском генерале Шарле де Голле, Европу ждут перемены, написал вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха в своем Telegram-канале.
Так он прокомментировал слова российского лидера на большой пресс-конференции и прямой линии о том, что многие лидеры ЕС внешне пытаются выглядеть героически, как французский генерал Шарль де Голль, а на практике ведут себя как маршал Филипп Петен, который во время Второй мировой войны стал "коллаборационистом и подчинился воле оккупантов".
Так он прокомментировал слова российского лидера на большой пресс-конференции и прямой линии о том, что многие лидеры ЕС внешне пытаются выглядеть героически, как французский генерал Шарль де Голль, а на практике ведут себя как маршал Филипп Петен, который во время Второй мировой войны стал "коллаборационистом и подчинился воле оккупантов".
"Путин похвалил де Голля! Теперь либералы в Европе запустят петицию о переименовании знаменитого парижского аэропорта — ведь когда Путин кого-то хвалит, его надо запрещать и ненавидеть", — иронизирует Блаха.
Кроме того, он поддержал озвученный президентом тезис о том, что во всем ЕС лишь лидеры Венгрии и Словакии действуют в национальных интересах, а остальные принимают решения себе во вред — из-за зависимости от США.
"ЕС необходимо вернуться к идее де Голля о Европе наций. Национальный суверенитет укрепится, и Европа не будет уже просто послушным пуделем США", — заключил парламентарий.
Президент России Владимир Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и жителями страны продолжалось четыре часа четыре минуты.
Кроме того, он поддержал озвученный президентом тезис о том, что во всем ЕС лишь лидеры Венгрии и Словакии действуют в национальных интересах, а остальные принимают решения себе во вред — из-за зависимости от США.
"ЕС необходимо вернуться к идее де Голля о Европе наций. Национальный суверенитет укрепится, и Европа не будет уже просто послушным пуделем США", — заключил парламентарий.
Президент России Владимир Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и жителями страны продолжалось четыре часа четыре минуты.