https://ria.ru/20231215/putin-1916027578.html

Запретят. В парламенте Словакии сделали шокирующее заявление о Путине

Запретят. В парламенте Словакии сделали шокирующее заявление о Путине - РИА Новости, 15.12.2023

Запретят. В парламенте Словакии сделали шокирующее заявление о Путине

РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:29

2023-12-15T14:29

2023-12-15T14:30

в мире

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шарль де голль

словакия

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. После слов президента России Владимира Путина о французском генерале Шарле де Голле, Европу ждут перемены, написал вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал слова российского лидера на большой пресс-конференции и прямой линии о том, что многие лидеры ЕС внешне пытаются выглядеть героически, как французский генерал Шарль де Голль, а на практике ведут себя как маршал Филипп Петен, который во время Второй мировой войны стал "коллаборационистом и подчинился воле оккупантов". "Путин похвалил де Голля! Теперь либералы в Европе запустят петицию о переименовании знаменитого парижского аэропорта — ведь когда Путин кого-то хвалит, его надо запрещать и ненавидеть", — иронизирует Блаха. Кроме того, он поддержал озвученный президентом тезис о том, что во всем ЕС лишь лидеры Венгрии и Словакии действуют в национальных интересах, а остальные принимают решения себе во вред — из-за зависимости от США. "ЕС необходимо вернуться к идее де Голля о Европе наций. Национальный суверенитет укрепится, и Европа не будет уже просто послушным пуделем США", — заключил парламентарий. Президент России Владимир Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и жителями страны продолжалось четыре часа четыре минуты.

https://ria.ru/20231215/putin-1915950331.html

https://ria.ru/20231215/ukraina-1915999656.html

европа

словакия

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в мире, владимир путин, европа, шарль де голль, словакия, россия