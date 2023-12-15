https://ria.ru/20231215/putin-1916000046.html

Песков анонсировал выпуск перечня поручений Путина после "Итогов года"

Песков анонсировал выпуск перечня поручений Путина после "Итогов года" - РИА Новости, 15.12.2023

Песков анонсировал выпуск перечня поручений Путина после "Итогов года"

Президент России Владимир Путин остался удовлетворен, что на подведении итогов года во время большой пресс-конференции в четверг удалось охватить широкий спектр РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T13:06

2023-12-15T13:06

2023-12-15T13:19

итоги года с владимиром путиным

россия

владимир путин

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин остался удовлетворен, что на подведении итогов года во время большой пресс-конференции в четверг удалось охватить широкий спектр тем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент, безусловно, остался удовлетворен тем, что удалось охватить широкий спектр разных тем в ходе этого мероприятия. Естественно, было желание охватить больше тем, но по понятным соображениям это просто сделать и исчерпать все темы просто невозможно", - сообщил Песков на вопрос, успел ли Путин поделиться своими впечатлениями от большой пресс-конференции 14 декабря."Любое выступление президента внимательно изучается, анализируется и потом комментируется. Конечно, подобные такие годовые ежегодные мероприятия являются объектом самого пристального внимания. Это совершенно нормально. Самые разные есть комментарии, палитра широкая, и это тоже нормально. Но однозначно, что никого из тех, кто интересуется, индифферентным это мероприятие не оставило", - сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают освещение СМИ большой пресс-конференции с Путиным, которая прошла в четверг.Он добавил, что Путин после подведения итогов года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и руководством администрации, чтобы дать поручения по проработке вопросов. "Сразу были поручения по проработке целого ряда вопросов, которые затрагивались в ходе этого мероприятия. Сейчас в администрации мы будем верстать возможный перечень поручений, сейчас вот смотрим, какие вопросы могут туда войти. Думаю, что потребуется несколько дней, и мы его выпустим", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

итоги года с владимиром путиным, россия, владимир путин, дмитрий песков, политика