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Песков анонсировал выпуск перечня поручений Путина после "Итогов года" - РИА Новости, 15.12.2023
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13:06 15.12.2023 (обновлено: 13:19 15.12.2023) дополняется ...
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Песков анонсировал выпуск перечня поручений Путина после "Итогов года"
Песков анонсировал выпуск перечня поручений Путина после "Итогов года" - РИА Новости, 15.12.2023
Песков анонсировал выпуск перечня поручений Путина после "Итогов года"
Президент России Владимир Путин остался удовлетворен, что на подведении итогов года во время большой пресс-конференции в четверг удалось охватить широкий спектр РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:06
2023-12-15T13:19
итоги года с владимиром путиным
россия
владимир путин
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин остался удовлетворен, что на подведении итогов года во время большой пресс-конференции в четверг удалось охватить широкий спектр тем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент, безусловно, остался удовлетворен тем, что удалось охватить широкий спектр разных тем в ходе этого мероприятия. Естественно, было желание охватить больше тем, но по понятным соображениям это просто сделать и исчерпать все темы просто невозможно", - сообщил Песков на вопрос, успел ли Путин поделиться своими впечатлениями от большой пресс-конференции 14 декабря."Любое выступление президента внимательно изучается, анализируется и потом комментируется. Конечно, подобные такие годовые ежегодные мероприятия являются объектом самого пристального внимания. Это совершенно нормально. Самые разные есть комментарии, палитра широкая, и это тоже нормально. Но однозначно, что никого из тех, кто интересуется, индифферентным это мероприятие не оставило", - сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают освещение СМИ большой пресс-конференции с Путиным, которая прошла в четверг.Он добавил, что Путин после подведения итогов года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и руководством администрации, чтобы дать поручения по проработке вопросов. "Сразу были поручения по проработке целого ряда вопросов, которые затрагивались в ходе этого мероприятия. Сейчас в администрации мы будем верстать возможный перечень поручений, сейчас вот смотрим, какие вопросы могут туда войти. Думаю, что потребуется несколько дней, и мы его выпустим", - сказал Песков журналистам.
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итоги года с владимиром путиным, россия, владимир путин, дмитрий песков, политика
Итоги года с Владимиром Путиным, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
Песков анонсировал выпуск перечня поручений Путина после "Итогов года"

Песков: список поручений Путина после "Итогов года" выйдет через несколько дней

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин остался удовлетворен, что на подведении итогов года во время большой пресс-конференции в четверг удалось охватить широкий спектр тем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент, безусловно, остался удовлетворен тем, что удалось охватить широкий спектр разных тем в ходе этого мероприятия. Естественно, было желание охватить больше тем, но по понятным соображениям это просто сделать и исчерпать все темы просто невозможно", - сообщил Песков на вопрос, успел ли Путин поделиться своими впечатлениями от большой пресс-конференции 14 декабря.
"Любое выступление президента внимательно изучается, анализируется и потом комментируется. Конечно, подобные такие годовые ежегодные мероприятия являются объектом самого пристального внимания. Это совершенно нормально. Самые разные есть комментарии, палитра широкая, и это тоже нормально. Но однозначно, что никого из тех, кто интересуется, индифферентным это мероприятие не оставило", - сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают освещение СМИ большой пресс-конференции с Путиным, которая прошла в четверг.
Он добавил, что Путин после подведения итогов года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и руководством администрации, чтобы дать поручения по проработке вопросов. "Сразу были поручения по проработке целого ряда вопросов, которые затрагивались в ходе этого мероприятия. Сейчас в администрации мы будем верстать возможный перечень поручений, сейчас вот смотрим, какие вопросы могут туда войти. Думаю, что потребуется несколько дней, и мы его выпустим", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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