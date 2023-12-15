Рейтинг@Mail.ru
Аналитики сравнили "Итоги года" с Путиным в 2023 и 2018 году - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 15.12.2023 (обновлено: 13:42 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/putin-1915987200.html
Аналитики сравнили "Итоги года" с Путиным в 2023 и 2018 году
Аналитики сравнили "Итоги года" с Путиным в 2023 и 2018 году - РИА Новости, 15.12.2023
Аналитики сравнили "Итоги года" с Путиным в 2023 и 2018 году
Россияне активнее, чем в 2018 году, обсуждали в соцмедиа и соцсетях темы вопросов и ответы президента РФ Владимира Путина в ходе его прямой линии в четверг, при РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:41
2023-12-15T13:42
общество
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915846990_0:0:3095:1740_1920x0_80_0_0_bd629f4b912e06d6891ca69610987692.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россияне активнее, чем в 2018 году, обсуждали в соцмедиа и соцсетях темы вопросов и ответы президента РФ Владимира Путина в ходе его прямой линии в четверг, при этом число позитивных откликов почти в два с половиной раза превысило количество негативных, свидетельствуют данные исследования Brand Analytics, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Путин накануне подвел итоги года, ответив на вопросы граждан и журналистов. Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время его первого президентского срока, первая состоялась 24 декабря 2001 года. "Итоги года с Владимиром Путиным" представляли из себя совмещенный формат прямой линии и большой пресс-конференции, в момент их проведения было проанализировано более 11,6 миллиона опубликованных русскоязычных сообщений. Из общего потока было выявлено 130 тысяч сообщений от 55 тысяч авторов, которые были посвящены обсуждению "Итогов года". "Сравнивая показатели "Итогов 2023" с показателями "Прямой линии 2018" (по которой публиковалась подобная аналитика - ред.), можно отметить заметный рост общего числа сообщений (130 тысяч против 94 тысяч), высокий уровень вовлеченности (3,6 миллиона реакций), а также позитивный характер обсуждений - индекс лояльности составил 2,3 единицы, то есть число позитивных сообщений превысило число негативных в 2,3 раза", - говорится в результатах исследования. По данным аналитиков, в 2018 году индекс лояльности составлял 0,6 - негативных сообщений было зафиксировано в полтора раза больше, чем позитивных. В сравнении с "Прямой линией 2018" также заметно выросла доля авторов вопросов в возрасте 18-24 лет - с 5,3% в 2018 году до 13,2% в 2023-м. При этом аналитики отметили снижение доли авторов вопросов старше 55 лет – с 39,7% до 33,4%. Распределение по полу среди авторов вопросов-2023 было в пользу мужчин: их доля составила 55%. В рамках исследования было проанализировано более 11,6 млн русскоязычных сообщений, опубликованных в анализируемый период в социальных медиа, которые включают социальные российские и зарубежные соцсети, а также блоги, форумы, публичные каналы мессенджеров, комментарии к новостным статьям, геосервисы, отзовики, сообщили исследователи.
https://ria.ru/20231215/putin-1915963571.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915846990_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_42ba82356b9f93de02c37156bf57ddaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным
Общество, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным
Аналитики сравнили "Итоги года" с Путиным в 2023 и 2018 году

Brand Analytics: россияне активнее, чем в 2018 году, обсуждали эфир с Путиным

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россияне активнее, чем в 2018 году, обсуждали в соцмедиа и соцсетях темы вопросов и ответы президента РФ Владимира Путина в ходе его прямой линии в четверг, при этом число позитивных откликов почти в два с половиной раза превысило количество негативных, свидетельствуют данные исследования Brand Analytics, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Путин накануне подвел итоги года, ответив на вопросы граждан и журналистов. Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время его первого президентского срока, первая состоялась 24 декабря 2001 года.
© Brand AnalyticsОбсуждения"Итогов года" в соцмедиа
ОбсужденияИтогов года в соцмедиа
Обсуждения"Итогов года" в соцмедиа
© Brand Analytics
1 из 4
© Brand AnalyticsТоп 10 наиболее обсуждаемых вопросов "Итогов года"
Топ 10 наиболее обсуждаемых вопросов Итогов года
Топ 10 наиболее обсуждаемых вопросов "Итогов года"
© Brand Analytics
2 из 4
© Brand AnalyticsТоп 10 наиболее обсуждаемых вопросов "Итогов года"
Топ 10 наиболее обсуждаемых вопросов Итогов года
Топ 10 наиболее обсуждаемых вопросов "Итогов года"
© Brand Analytics
3 из 4
© Brand AnalyticsВозраст авторов, обсуждавших "Итоги года"
Возраст авторов, обсуждавших Итоги года
Возраст авторов, обсуждавших "Итоги года"
© Brand Analytics
4 из 4
Обсуждения"Итогов года" в соцмедиа
© Brand Analytics
1 из 4
Топ 10 наиболее обсуждаемых вопросов "Итогов года"
© Brand Analytics
2 из 4
Топ 10 наиболее обсуждаемых вопросов "Итогов года"
© Brand Analytics
3 из 4
Возраст авторов, обсуждавших "Итоги года"
© Brand Analytics
4 из 4
«
"Итоги года с Владимиром Путиным" представляли из себя совмещенный формат прямой линии и большой пресс-конференции, в момент их проведения было проанализировано более 11,6 миллиона опубликованных русскоязычных сообщений. Из общего потока было выявлено 130 тысяч сообщений от 55 тысяч авторов, которые были посвящены обсуждению "Итогов года".
"Сравнивая показатели "Итогов 2023" с показателями "Прямой линии 2018" (по которой публиковалась подобная аналитика - ред.), можно отметить заметный рост общего числа сообщений (130 тысяч против 94 тысяч), высокий уровень вовлеченности (3,6 миллиона реакций), а также позитивный характер обсуждений - индекс лояльности составил 2,3 единицы, то есть число позитивных сообщений превысило число негативных в 2,3 раза", - говорится в результатах исследования.
По данным аналитиков, в 2018 году индекс лояльности составлял 0,6 - негативных сообщений было зафиксировано в полтора раза больше, чем позитивных.
В сравнении с "Прямой линией 2018" также заметно выросла доля авторов вопросов в возрасте 18-24 лет - с 5,3% в 2018 году до 13,2% в 2023-м. При этом аналитики отметили снижение доли авторов вопросов старше 55 лет – с 39,7% до 33,4%. Распределение по полу среди авторов вопросов-2023 было в пользу мужчин: их доля составила 55%.
В рамках исследования было проанализировано более 11,6 млн русскоязычных сообщений, опубликованных в анализируемый период в социальных медиа, которые включают социальные российские и зарубежные соцсети, а также блоги, форумы, публичные каналы мессенджеров, комментарии к новостным статьям, геосервисы, отзовики, сообщили исследователи.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Вчера, 10:43
 
ОбществоВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала