https://ria.ru/20231215/putin-1915987200.html

Аналитики сравнили "Итоги года" с Путиным в 2023 и 2018 году

Аналитики сравнили "Итоги года" с Путиным в 2023 и 2018 году - РИА Новости, 15.12.2023

Аналитики сравнили "Итоги года" с Путиным в 2023 и 2018 году

Россияне активнее, чем в 2018 году, обсуждали в соцмедиа и соцсетях темы вопросов и ответы президента РФ Владимира Путина в ходе его прямой линии в четверг, при РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T12:41

2023-12-15T12:41

2023-12-15T13:42

общество

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россияне активнее, чем в 2018 году, обсуждали в соцмедиа и соцсетях темы вопросов и ответы президента РФ Владимира Путина в ходе его прямой линии в четверг, при этом число позитивных откликов почти в два с половиной раза превысило количество негативных, свидетельствуют данные исследования Brand Analytics, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Путин накануне подвел итоги года, ответив на вопросы граждан и журналистов. Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время его первого президентского срока, первая состоялась 24 декабря 2001 года. "Итоги года с Владимиром Путиным" представляли из себя совмещенный формат прямой линии и большой пресс-конференции, в момент их проведения было проанализировано более 11,6 миллиона опубликованных русскоязычных сообщений. Из общего потока было выявлено 130 тысяч сообщений от 55 тысяч авторов, которые были посвящены обсуждению "Итогов года". "Сравнивая показатели "Итогов 2023" с показателями "Прямой линии 2018" (по которой публиковалась подобная аналитика - ред.), можно отметить заметный рост общего числа сообщений (130 тысяч против 94 тысяч), высокий уровень вовлеченности (3,6 миллиона реакций), а также позитивный характер обсуждений - индекс лояльности составил 2,3 единицы, то есть число позитивных сообщений превысило число негативных в 2,3 раза", - говорится в результатах исследования. По данным аналитиков, в 2018 году индекс лояльности составлял 0,6 - негативных сообщений было зафиксировано в полтора раза больше, чем позитивных. В сравнении с "Прямой линией 2018" также заметно выросла доля авторов вопросов в возрасте 18-24 лет - с 5,3% в 2018 году до 13,2% в 2023-м. При этом аналитики отметили снижение доли авторов вопросов старше 55 лет – с 39,7% до 33,4%. Распределение по полу среди авторов вопросов-2023 было в пользу мужчин: их доля составила 55%. В рамках исследования было проанализировано более 11,6 млн русскоязычных сообщений, опубликованных в анализируемый период в социальных медиа, которые включают социальные российские и зарубежные соцсети, а также блоги, форумы, публичные каналы мессенджеров, комментарии к новостным статьям, геосервисы, отзовики, сообщили исследователи.

https://ria.ru/20231215/putin-1915963571.html

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общество, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным