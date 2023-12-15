https://ria.ru/20231215/putin-1915969775.html
Путин встретится с представителями фракций Госдумы, заявили "Новые люди"
Путин встретится с представителями фракций Госдумы, заявили "Новые люди" - РИА Новости, 15.12.2023
Путин встретится с представителями фракций Госдумы, заявили "Новые люди"
Владимир Путин сегодня встретится с главами думских фракций, сообщила РИА Новости пресс-служба партии "Новые люди". РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T10:55
2023-12-15T10:55
2023-12-15T12:17
политика
владимир путин
партия "новые люди"
россия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Владимир Путин сегодня встретится с главами думских фракций, сообщила РИА Новости пресс-служба партии "Новые люди". "Встреча всех фракций Госдумы с президентом Владимиром Путиным состоится сегодня", — сказали в пресс-службе.О том, что такое мероприятие запланировано на ближайшие дни, накануне сообщил и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Он уточнил, что планирует представить президенту партийную программу.Сегодня в Госдуме представлены пять фракций:
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политика, владимир путин, партия "новые люди", россия, госдума рф
Политика, Владимир Путин, Партия "Новые люди", Россия, Госдума РФ
Путин встретится с представителями фракций Госдумы, заявили "Новые люди"
"Новые люди": сегодня состоится встреча глав политических фракций с Путиным