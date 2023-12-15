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Путин встретится с представителями фракций Госдумы, заявили "Новые люди" - РИА Новости, 15.12.2023
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10:55 15.12.2023 (обновлено: 12:17 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/putin-1915969775.html
Путин встретится с представителями фракций Госдумы, заявили "Новые люди"
Путин встретится с представителями фракций Госдумы, заявили "Новые люди" - РИА Новости, 15.12.2023
Путин встретится с представителями фракций Госдумы, заявили "Новые люди"
Владимир Путин сегодня встретится с главами думских фракций, сообщила РИА Новости пресс-служба партии "Новые люди". РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T10:55
2023-12-15T12:17
политика
владимир путин
партия "новые люди"
россия
госдума рф
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Владимир Путин сегодня встретится с главами думских фракций, сообщила РИА Новости пресс-служба партии "Новые люди". &quot;Встреча всех фракций Госдумы с президентом Владимиром Путиным состоится сегодня&quot;, — сказали в пресс-службе.О том, что такое мероприятие запланировано на ближайшие дни, накануне сообщил и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Он уточнил, что планирует представить президенту партийную программу.Сегодня в Госдуме представлены пять фракций:
https://ria.ru/20231215/putin-1915963571.html
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политика, владимир путин, партия "новые люди", россия, госдума рф
Политика, Владимир Путин, Партия "Новые люди", Россия, Госдума РФ
Путин встретится с представителями фракций Госдумы, заявили "Новые люди"

"Новые люди": сегодня состоится встреча глав политических фракций с Путиным

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Владимир Путин сегодня встретится с главами думских фракций, сообщила РИА Новости пресс-служба партии "Новые люди".
«

"Встреча всех фракций Госдумы с президентом Владимиром Путиным состоится сегодня", — сказали в пресс-службе.

Фракция — объединение депутатов, избранных в составе федерального списка кандидатов и по одномандатным округам

О том, что такое мероприятие запланировано на ближайшие дни, накануне сообщил и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Он уточнил, что планирует представить президенту партийную программу.
Сегодня в Госдуме представлены пять фракций:
  • "Единая Россия";
  • КПРФ;
  • "Справедливая Россия — за правду";
  • ЛДПР;
  • "Новые люди".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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ПолитикаВладимир ПутинПартия "Новые люди"РоссияГосдума РФ
 
 
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