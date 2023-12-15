https://ria.ru/20231215/putin-1915963571.html

Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 15.12.2023

Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Президенту Владимиру Путину доверяют более 79 процентов россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T10:43

2023-12-15T10:43

2023-12-15T16:45

общество

россия

владимир путин

вциом

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президенту Владимиру Путину доверяют более 79 процентов россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Так, 79,3 процента респондентов заявили о доверии к главе государства, недоверие выразили лишь 16,8 процента опрошенных. Кроме того, 76 процентов россиян одобряют деятельность президента, и только 14,6 процента — нет.Еще 51,5 процента участников опроса отметили, что одобрительно относятся к деятельности правительства страны, противоположное мнение выразили 18,1 процента респондентов. Телефонный опрос проводился с 4 по 10 декабря среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95 процентов не превышает одного процента.

https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html

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общество, россия, владимир путин, вциом