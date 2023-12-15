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Конгресс США готовит Путину рождественский подарок, пишут СМИ
Конгресс США готовит Путину рождественский подарок, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2023
Конгресс США готовит Путину рождественский подарок, пишут СМИ
Отказ конгресса США согласовывать дальнейшую помощь Украине станет рождественским подарком президенту России Владимиру Путину, пишет издание The New Yorker. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T09:04
2023-12-15T09:04
2023-12-15T10:53
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Отказ конгресса США согласовывать дальнейшую помощь Украине станет рождественским подарком президенту России Владимиру Путину, пишет издание The New Yorker. "И президент США, и его украинский коллега предупредили об опасности бездействия конгресса, хотя, по сути, признали, что они мало что могут сделать, чтобы предотвратить это. По словам Байдена, если законодатели уйдут на перерыв в работе конгресса, не утвердив дополнительные средства для Украины, они преподнесут Путину "величайший рождественский подарок", — говорится в публикации.В статье отмечается, что во время визита Зеленского в США было видно изменение позиции Запада по конфликту на Украине. "На этот раз Байден стоял рядом с явно утомленным Зеленским, но не произнес шаблонных слов утешения. Вместо этого он сказал: "Мы будем продолжать снабжать Украину критически важным оружием и оборудованием, пока сможем. Пока можем…" — пишет автор материала. Журналист добавила, что стратегия Путина по конфликту на Украине реализовывается, и даже с опережением графика. Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что конгресс США не станет обсуждать наспех заключенную сделку между республиканцами и демократами в сенате по Украине. В Вашингтоне заявили, что помощь со стороны европейских союзников окажется под вопросом, если Штаты перестанут отправлять Украине вооружения. В четверг палата представителей уйдет на каникулы до 9 января, в пятницу за ней последует сенат, перерыв в работе которого продлится до 8 января.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Конгресс США, США, Россия
Конгресс США готовит Путину рождественский подарок, пишут СМИ
The New Yorker: отказ США помогать Украине станет рождественским подарком Путину
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Отказ конгресса США согласовывать дальнейшую помощь Украине станет рождественским подарком президенту России Владимиру Путину, пишет издание The New Yorker.
"И президент США, и его украинский коллега предупредили об опасности бездействия конгресса, хотя, по сути, признали, что они мало что могут сделать, чтобы предотвратить это. По словам Байдена, если законодатели уйдут на перерыв в работе конгресса, не утвердив дополнительные средства для Украины, они преподнесут Путину "величайший рождественский подарок", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что во время визита Зеленского в США было видно изменение позиции Запада по конфликту на Украине.
"На этот раз Байден стоял рядом с явно утомленным Зеленским, но не произнес шаблонных слов утешения. Вместо этого он сказал: "Мы будем продолжать снабжать Украину критически важным оружием и оборудованием, пока сможем. Пока можем…" — пишет автор материала.
Журналист добавила, что стратегия Путина по конфликту на Украине реализовывается, и даже с опережением графика.
Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что конгресс США не станет обсуждать наспех заключенную сделку между республиканцами и демократами в сенате по Украине.
В Вашингтоне заявили, что помощь со стороны европейских союзников окажется под вопросом, если Штаты перестанут отправлять Украине вооружения. В четверг палата представителей уйдет на каникулы до 9 января, в пятницу за ней последует сенат, перерыв в работе которого продлится до 8 января.
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