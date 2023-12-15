https://ria.ru/20231215/puteshestviya-1915880696.html

Названы самые популярные у туристов авиамаршруты по России

Названы самые популярные у туристов авиамаршруты по России - РИА Новости, 15.12.2023

Названы самые популярные у туристов авиамаршруты по России

Определены самые востребованные у туристов авиамаршруты в 2023 году, сообщает tutu. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T05:52

2023-12-15T05:52

2023-12-15T05:52

туризм

туризм

новости - туризм

россия

калининград

москва

сочи

санкт-петербург

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Определены самые востребованные у туристов авиамаршруты в 2023 году, сообщает tutu.Сервис путешествий совместно с АО "ТКП" проанализировал путешествия россиян. Оказалось, что клиенты tutu за год стали меньше летать по России: число таких поездок снизилось с 86,1 до 84,5 процента."Российские авиакомпании достаточно успешно перестроили работу с учетом санкций, и пассажиропоток внутри страны вырос. Мы отмечаем рост спроса на ряде популярных направлений и расширение маршрутных сетей у авиакомпаний", — отметили в сервисе.По России и за рубеж в 2023 году будет перевезено 103 миллиона пассажиров, что примерно на десять процентов больше прошлогоднего показателя, отметили в сервисе.Самый востребованный маршрут — между Москвой и Сочи. Его выбрали почти шесть процентов пользователей. Из столицы в Санкт-Петербург летали пять процентов туристов, в Калининград — три процента, в Минводы и Екатеринбург — чуть больше двух процентов. Наиболее быстро растет спрос на визиты в Грозный, Калининград, Челябинск и Новосибирск.Аналитики сервиса также отметили, что поведение путешественников постепенно возвращается к допандемийному: билеты на самолет туристы стали покупать более чем за 15 дней до вылета, сказали эксперты.

https://ria.ru/20231213/puteshestviya-1915380824.html

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калининград

москва

сочи

санкт-петербург

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, россия, калининград, москва, сочи, санкт-петербург