https://ria.ru/20231215/puteshestviya-1915880696.html
Названы самые популярные у туристов авиамаршруты по России
Названы самые популярные у туристов авиамаршруты по России - РИА Новости, 15.12.2023
Названы самые популярные у туристов авиамаршруты по России
Определены самые востребованные у туристов авиамаршруты в 2023 году, сообщает tutu. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T05:52
2023-12-15T05:52
2023-12-15T05:52
туризм
туризм
новости - туризм
россия
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сочи
санкт-петербург
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Определены самые востребованные у туристов авиамаршруты в 2023 году, сообщает tutu.Сервис путешествий совместно с АО "ТКП" проанализировал путешествия россиян. Оказалось, что клиенты tutu за год стали меньше летать по России: число таких поездок снизилось с 86,1 до 84,5 процента."Российские авиакомпании достаточно успешно перестроили работу с учетом санкций, и пассажиропоток внутри страны вырос. Мы отмечаем рост спроса на ряде популярных направлений и расширение маршрутных сетей у авиакомпаний", — отметили в сервисе.По России и за рубеж в 2023 году будет перевезено 103 миллиона пассажиров, что примерно на десять процентов больше прошлогоднего показателя, отметили в сервисе.Самый востребованный маршрут — между Москвой и Сочи. Его выбрали почти шесть процентов пользователей. Из столицы в Санкт-Петербург летали пять процентов туристов, в Калининград — три процента, в Минводы и Екатеринбург — чуть больше двух процентов. Наиболее быстро растет спрос на визиты в Грозный, Калининград, Челябинск и Новосибирск.Аналитики сервиса также отметили, что поведение путешественников постепенно возвращается к допандемийному: билеты на самолет туристы стали покупать более чем за 15 дней до вылета, сказали эксперты.
https://ria.ru/20231213/puteshestviya-1915380824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, калининград, москва, сочи, санкт-петербург
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Калининград, Москва, Сочи, Санкт-Петербург
Названы самые популярные у туристов авиамаршруты по России
Самым популярным авиамаршрутом в России в 2023 году стал рейс "Москва – Сочи"
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Определены самые востребованные у туристов авиамаршруты в 2023 году, сообщает tutu.
Сервис путешествий совместно с АО "ТКП" проанализировал путешествия россиян. Оказалось, что клиенты tutu за год стали меньше летать по России: число таких поездок снизилось с 86,1 до 84,5 процента.
"Российские авиакомпании достаточно успешно перестроили работу с учетом санкций, и пассажиропоток внутри страны вырос. Мы отмечаем рост спроса на ряде популярных направлений и расширение маршрутных сетей у авиакомпаний", — отметили в сервисе.
По России и за рубеж в 2023 году будет перевезено 103 миллиона пассажиров, что примерно на десять процентов больше прошлогоднего показателя, отметили в сервисе.
Самый востребованный маршрут — между Москвой
и Сочи
. Его выбрали почти шесть процентов пользователей. Из столицы в Санкт-Петербург
летали пять процентов туристов, в Калининград
— три процента, в Минводы и Екатеринбург
— чуть больше двух процентов. Наиболее быстро растет спрос на визиты в Грозный
, Калининград, Челябинск
и Новосибирск
.
Аналитики сервиса также отметили, что поведение путешественников постепенно возвращается к допандемийному: билеты на самолет туристы стали покупать более чем за 15 дней до вылета, сказали эксперты.
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