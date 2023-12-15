Рейтинг@Mail.ru
В России установят запрет на взимание процентов за уплату ЖКХ с пенсионеров - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:14 15.12.2023 (обновлено: 22:34 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/protsenty-1916125462.html
В России установят запрет на взимание процентов за уплату ЖКХ с пенсионеров
В России установят запрет на взимание процентов за уплату ЖКХ с пенсионеров - РИА Новости, 15.12.2023
В России установят запрет на взимание процентов за уплату ЖКХ с пенсионеров
Правительство приняло решение распространить на всех пенсионеров запрет банкам взимать проценты за уплату ЖКХ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T22:14
2023-12-15T22:34
россия
жкх
владимир путин
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906876619_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_c91532b13b0274facb9cf59039b4da2f.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство приняло решение распространить на всех пенсионеров запрет банкам взимать проценты за уплату ЖКХ, заявил президент РФ Владимир Путин."Вы упомянули про прямую линию, об отмене прежнего решения взимать комиссионные при уплате за ЖКХ. Я сказал, что решение принято в отношении пенсионеров. На самом деле, решение было принято в отношении льготных категорий граждан, исходя из того, что пенсионеры, как правило, это все льготники, но не все все-таки", - сказал Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.Президент уточнил, что во время прямой линии оговорился, после чего кабинет министров принял решение распространить запрет банкам взимать проценты за уплату ЖКХ на всех пенсионеров."Поскольку я сказал "пенсионеры", то будем считать, что я оговорился. Правительство после этого приняло решение распространить это решение на всех пенсионеров. Видите, в любом случае польза от этих прямых линий очевидна. Это хорошая оговорка", - сказал Путин.Госдума на минувшей неделе приняла закон, отменяющий банковские комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг для физлиц, нуждающихся в соцподдержке. Их перечень подготовит правительство РФ. Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.
https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906876619_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6917631b2c9eb9c27ec16f5479449f50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, жкх, владимир путин, госдума рф, общество
Россия, ЖКХ, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество
В России установят запрет на взимание процентов за уплату ЖКХ с пенсионеров

Путин: в РФ установили запрет на взимание процентов за уплату ЖКХ с пенсионеров

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКвитанции об оплате услуг ЖКХ
Квитанции об оплате услуг ЖКХ - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Квитанции об оплате услуг ЖКХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство приняло решение распространить на всех пенсионеров запрет банкам взимать проценты за уплату ЖКХ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вы упомянули про прямую линию, об отмене прежнего решения взимать комиссионные при уплате за ЖКХ. Я сказал, что решение принято в отношении пенсионеров. На самом деле, решение было принято в отношении льготных категорий граждан, исходя из того, что пенсионеры, как правило, это все льготники, но не все все-таки", - сказал Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.
Президент уточнил, что во время прямой линии оговорился, после чего кабинет министров принял решение распространить запрет банкам взимать проценты за уплату ЖКХ на всех пенсионеров.
"Поскольку я сказал "пенсионеры", то будем считать, что я оговорился. Правительство после этого приняло решение распространить это решение на всех пенсионеров. Видите, в любом случае польза от этих прямых линий очевидна. Это хорошая оговорка", - сказал Путин.
Госдума на минувшей неделе приняла закон, отменяющий банковские комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг для физлиц, нуждающихся в соцподдержке. Их перечень подготовит правительство РФ. Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
"Верной дорогой идете". Путин подвел итоги года
14 декабря, 18:14
 
РоссияЖКХВладимир ПутинГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала