https://ria.ru/20231215/proizvodstvo-1916097549.html

"АвтоВАЗ" может начать производство электрических Lada Niva и Vesta

"АвтоВАЗ" может начать производство электрических Lada Niva и Vesta - РИА Новости, 15.12.2023

"АвтоВАЗ" может начать производство электрических Lada Niva и Vesta

"АвтоВАЗ" рассматривает возможность производства электрических автомобилей Lada Niva и Vesta, ведёт работу над их прототипами, сообщил журналистам президент... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T18:54

2023-12-15T18:54

2023-12-15T18:54

тольятти

экономика

максим соколов

автоваз

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ИЖЕВСК, 15 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" рассматривает возможность производства электрических автомобилей Lada Niva и Vesta, ведёт работу над их прототипами, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Мы предполагаем, что будем развивать электродвижение, у нас в планах. И, более того, уже есть прототипы этих автомобилей - они проходят сейчас испытания на нашем полигоне в Тольятти: и электрическая Niva и в дальнейшем электрическая Vesta", - сказал он, отвечая на вопрос о производстве новых электрических моделей на "АвтоВАЗе". "Поскольку они будут производиться из комплектующих в Тольятти, это будут самые высоколокализованные по своему уровню отечественные электрические автомобили. Но все будет зависеть от спроса, потому что мы видим, что пока рынок автомобилей с ДВС является более масштабным по объему, более привычным для наших покупателей", - добавил он. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus , Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

https://ria.ru/20231215/largus-1916005514.html

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тольятти, экономика, максим соколов, автоваз