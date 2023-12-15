https://ria.ru/20231215/proekty-1915944178.html

Новые резиденты ТОР "Амурская" реализуют проекты на два миллиарда рублей

Новые резиденты ТОР "Амурская" реализуют проекты на два миллиарда рублей - РИА Новости, 15.12.2023

Новые резиденты ТОР "Амурская" реализуют проекты на два миллиарда рублей

Логистические проекты по созданию в Приамурье складов для овощей, площадок открытого хранения, элеватора, общей стоимостью около двух миллиардов рублей... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T07:25

2023-12-15T07:25

2023-12-15T07:25

амурская область

экономика

россия

китай

крдв (корпорация развития дальнего востока и арктики)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 дек - РИА Новости. Логистические проекты по созданию в Приамурье складов для овощей, площадок открытого хранения, элеватора, общей стоимостью около двух миллиардов рублей планируют реализовать два новых резидента территории опережающего развития (ТОР) "Амурская", сообщает пресс-служба АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ). "Два новых резидента ТОР "Амурская" планируют строительство логистических комплексов на площадке "Ровное". Проекты общей стоимостью около 2 миллиардов рублей будут реализованы по соглашению с КРДВ, их запуск позволит трудоустроить 200 местных жителей", - говорится в сообщении. Компания "Монолит-Строй Амур" в 2026 году создаст быстровозводимый складской комплекс классов А и В с площадками открытого хранения, мультитемпературный склад хранения овощей общей площадью более 35 тысяч квадратных метров и элеватор. "При выборе месторасположения предпочтение отдано территории, через которую проходят значительные товарные потоки, требуется хранение и распределение грузов", - прокомментировал генеральный директор ООО "Монолит-Строй Амур" Евгений Грязнов. Отмечается, что новый логистический комплекс обеспечит развитие грузооборота между Россией и КНР. Проект компании "Сливки Дресс" в Приамурье предполагает оказание услуг по обработке грузов и создание в 2025 году склада временного хранения. Инвестор также планирует производить биологические добавки, косметические средства и удобрения из цеолита. Стоимость проекта - около 958 миллионов рублей, работу смогут получить более 100 амурчан. По словам генерального директора ООО "Сливки Дресс" Марии Кац, цеолит - природный минерал с выраженными энтеросорбентными свойствами, благодаря которым он нейтрализует содержащиеся в организме токсины, выводит тяжелые металлы, а также нормализует минеральный обмен. По данным КРДВ, на ТОР "Амурская" проекты реализуют 52 резидента. 16 предприятий, созданных при господдержке, уже введены в работу. Бизнес вложил в развитие своих проектов на территории области около 1,6 триллиона рублей и создал более 8 тысяч рабочих мест.

https://ria.ru/20231214/putin-1915801945.html

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экономика, россия, китай, крдв (корпорация развития дальнего востока и арктики)