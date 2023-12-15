Проект РИА Новости и Росмолодежи стал лауреатом "Премии Рунета — 2023"
Проект РИА Новости и Росмолодежи стал лауреатом "Премии Рунета — 2023"
© Екатерина ЧесноковаНачальник отдела комплексных медиапродуктов медиагруппы "Россия сегодня" Елена Костомарова
© Екатерина Чеснокова
Начальник отдела комплексных медиапродуктов медиагруппы "Россия сегодня" Елена Костомарова
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Совместный мультимедийный проект РИА Новости и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) "Вселенная росмолодежи" получил специальную награду в номинации "СМИ и массовые коммуникации". Торжественная церемония награждения победителей премии состоялась 15 декабря в Москве.
"Вселенная Росмолодежи" – мультимедийный проект, призванный в игровых механиках познакомить аудиторию с возможностями, которые создает и реализует Федеральное агентство по делам молодёжи для россиян до 35 лет. В рамках проекта созданы специальный лэндинг-комикс с игровой механикой, продвигаясь по которому, пользователь может искать "лайки" и заполнять прогресс-бар, а также тест, помогающий молодому человеку определить интересные направления и проекты для себя. Страницы с комиксом и тестом посетили более 80 тысяч человек.
"Вселенная Росмолодежи" – мультимедийный проект, призванный в игровых механиках познакомить аудиторию с возможностями, которые создает и реализует Федеральное агентство по делам молодёжи для россиян до 35 лет. В рамках проекта созданы специальный лэндинг-комикс с игровой механикой, продвигаясь по которому, пользователь может искать "лайки" и заполнять прогресс-бар, а также тест, помогающий молодому человеку определить интересные направления и проекты для себя. Страницы с комиксом и тестом посетили более 80 тысяч человек.
Церемония награждения XX "Премии рунета"
"Премия Рунета" — общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая выдающиеся заслуги в области информационных технологий и электронных коммуникаций, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента Сети интернет. Организатором Премии выступает РАЭК при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и АНО "Цифровая экономика".