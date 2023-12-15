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Проект РИА Новости и Росмолодежи стал лауреатом "Премии Рунета — 2023" - РИА Новости, 15.12.2023
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22:51 15.12.2023 (обновлено: 23:02 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/proekt-1916129875.html
Проект РИА Новости и Росмолодежи стал лауреатом "Премии Рунета — 2023"
Проект РИА Новости и Росмолодежи стал лауреатом "Премии Рунета — 2023" - РИА Новости, 15.12.2023
Проект РИА Новости и Росмолодежи стал лауреатом "Премии Рунета — 2023"
Совместный мультимедийный проект РИА Новости и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) "Вселенная росмолодежи" получил специальную награду в... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T22:51
2023-12-15T23:02
новости агентства
премия рунета
москва
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Совместный мультимедийный проект РИА Новости и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) "Вселенная росмолодежи" получил специальную награду в номинации "СМИ и массовые коммуникации". Торжественная церемония награждения победителей премии состоялась 15 декабря в Москве."Вселенная Росмолодежи" – мультимедийный проект, призванный в игровых механиках познакомить аудиторию с возможностями, которые создает и реализует Федеральное агентство по делам молодёжи для россиян до 35 лет. В рамках проекта созданы специальный лэндинг-комикс с игровой механикой, продвигаясь по которому, пользователь может искать "лайки" и заполнять прогресс-бар, а также тест, помогающий молодому человеку определить интересные направления и проекты для себя. Страницы с комиксом и тестом посетили более 80 тысяч человек."Премия Рунета" — общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая выдающиеся заслуги в области информационных технологий и электронных коммуникаций, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента Сети интернет. Организатором Премии выступает РАЭК при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и АНО "Цифровая экономика".
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Новости
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РИА Новости
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5
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96
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
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новости агентства, премия рунета, москва, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Новости агентства, Премия Рунета, Москва, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Проект РИА Новости и Росмолодежи стал лауреатом "Премии Рунета — 2023"

Проект РИА Новости и Росмолодежи стал лауреатом "Премии Рунета — 2023"

© Екатерина ЧесноковаНачальник отдела комплексных медиапродуктов медиагруппы "Россия сегодня" Елена Костомарова
Начальник отдела комплексных медиапродуктов медиагруппы Россия сегодня Елена Костомарова
© Екатерина Чеснокова
Начальник отдела комплексных медиапродуктов медиагруппы "Россия сегодня" Елена Костомарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Совместный мультимедийный проект РИА Новости и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) "Вселенная росмолодежи" получил специальную награду в номинации "СМИ и массовые коммуникации". Торжественная церемония награждения победителей премии состоялась 15 декабря в Москве.

"Вселенная Росмолодежи" – мультимедийный проект, призванный в игровых механиках познакомить аудиторию с возможностями, которые создает и реализует Федеральное агентство по делам молодёжи для россиян до 35 лет. В рамках проекта созданы специальный лэндинг-комикс с игровой механикой, продвигаясь по которому, пользователь может искать "лайки" и заполнять прогресс-бар, а также тест, помогающий молодому человеку определить интересные направления и проекты для себя. Страницы с комиксом и тестом посетили более 80 тысяч человек.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦеремония награждения XX "Премии рунета"
Церемония награждения XX Премии рунета - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Церемония награждения XX "Премии рунета"
"Премия Рунета" — общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая выдающиеся заслуги в области информационных технологий и электронных коммуникаций, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента Сети интернет. Организатором Премии выступает РАЭК при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и АНО "Цифровая экономика".
Глава Республики Чувашия Олег Николаев на премьере совместного проекта РИА Новости и правительства Чувашской Республики Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии на выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Премьера нового VR-проекта РИА Новости прошла на выставке-форуме "Россия"
1 декабря, 12:11
 
Новости агентстваПремия РунетаМоскваФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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