https://ria.ru/20231215/proekt-1916129875.html

Проект РИА Новости и Росмолодежи стал лауреатом "Премии Рунета — 2023"

Проект РИА Новости и Росмолодежи стал лауреатом "Премии Рунета — 2023" - РИА Новости, 15.12.2023

Проект РИА Новости и Росмолодежи стал лауреатом "Премии Рунета — 2023"

Совместный мультимедийный проект РИА Новости и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) "Вселенная росмолодежи" получил специальную награду в... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T22:51

2023-12-15T22:51

2023-12-15T23:02

новости агентства

премия рунета

москва

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Совместный мультимедийный проект РИА Новости и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) "Вселенная росмолодежи" получил специальную награду в номинации "СМИ и массовые коммуникации". Торжественная церемония награждения победителей премии состоялась 15 декабря в Москве."Вселенная Росмолодежи" – мультимедийный проект, призванный в игровых механиках познакомить аудиторию с возможностями, которые создает и реализует Федеральное агентство по делам молодёжи для россиян до 35 лет. В рамках проекта созданы специальный лэндинг-комикс с игровой механикой, продвигаясь по которому, пользователь может искать "лайки" и заполнять прогресс-бар, а также тест, помогающий молодому человеку определить интересные направления и проекты для себя. Страницы с комиксом и тестом посетили более 80 тысяч человек."Премия Рунета" — общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая выдающиеся заслуги в области информационных технологий и электронных коммуникаций, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента Сети интернет. Организатором Премии выступает РАЭК при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и АНО "Цифровая экономика".

https://ria.ru/20231201/vr-proekt-1913123449.html

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новости агентства, премия рунета, москва, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)