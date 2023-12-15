https://ria.ru/20231215/probki-1915945888.html

Пробки в Москве вечером в пятницу могут достичь 9 баллов из-за снегопада

Пробки в Москве вечером в пятницу могут достичь 9 баллов из-за снегопада - РИА Новости, 15.12.2023

Пробки в Москве вечером в пятницу могут достичь 9 баллов из-за снегопада

Пробки в Москве в пятницу вечером могут достичь девяти баллов по причине снегопада, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T07:58

2023-12-15T07:58

2023-12-15T07:58

москва

евгений тишковец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856473549_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_804bd081a67c30583a4728845582267c.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пробки в Москве в пятницу вечером могут достичь девяти баллов по причине снегопада, сообщает столичный дептранс. Согласно приведенным данным, вечером в столице ожидаются пробки в восемь-девять баллов. Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец сообщал, что циклон "Ваня" принесет в Москву до 30% от месячной нормы осадков. По его словам, наиболее интенсивный снег ожидается в период примерно с 21.00 до 9.00 пятницы.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, евгений тишковец