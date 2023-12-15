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Пробки в Москве вечером в пятницу могут достичь 9 баллов из-за снегопада
Пробки в Москве вечером в пятницу могут достичь 9 баллов из-за снегопада - РИА Новости, 15.12.2023
Пробки в Москве вечером в пятницу могут достичь 9 баллов из-за снегопада
Пробки в Москве в пятницу вечером могут достичь девяти баллов по причине снегопада, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T07:58
2023-12-15T07:58
2023-12-15T07:58
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пробки в Москве в пятницу вечером могут достичь девяти баллов по причине снегопада, сообщает столичный дептранс. Согласно приведенным данным, вечером в столице ожидаются пробки в восемь-девять баллов. Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец сообщал, что циклон "Ваня" принесет в Москву до 30% от месячной нормы осадков. По его словам, наиболее интенсивный снег ожидается в период примерно с 21.00 до 9.00 пятницы.
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москва, евгений тишковец
Пробки в Москве вечером в пятницу могут достичь 9 баллов из-за снегопада
Дептранс: пробки в Москве в пятницу могут достичь 9 баллов из-за снегопада