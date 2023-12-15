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Пробки в Москве вечером в пятницу могут достичь 9 баллов из-за снегопада - РИА Новости, 15.12.2023
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07:58 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/probki-1915945888.html
Пробки в Москве вечером в пятницу могут достичь 9 баллов из-за снегопада
Пробки в Москве вечером в пятницу могут достичь 9 баллов из-за снегопада - РИА Новости, 15.12.2023
Пробки в Москве вечером в пятницу могут достичь 9 баллов из-за снегопада
Пробки в Москве в пятницу вечером могут достичь девяти баллов по причине снегопада, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T07:58
2023-12-15T07:58
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пробки в Москве в пятницу вечером могут достичь девяти баллов по причине снегопада, сообщает столичный дептранс. Согласно приведенным данным, вечером в столице ожидаются пробки в восемь-девять баллов. Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец сообщал, что циклон "Ваня" принесет в Москву до 30% от месячной нормы осадков. По его словам, наиболее интенсивный снег ожидается в период примерно с 21.00 до 9.00 пятницы.
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москва, евгений тишковец
Москва, Евгений Тишковец
Пробки в Москве вечером в пятницу могут достичь 9 баллов из-за снегопада

Дептранс: пробки в Москве в пятницу могут достичь 9 баллов из-за снегопада

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Автомобильное движение в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пробки в Москве в пятницу вечером могут достичь девяти баллов по причине снегопада, сообщает столичный дептранс.
Согласно приведенным данным, вечером в столице ожидаются пробки в восемь-девять баллов.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец сообщал, что циклон "Ваня" принесет в Москву до 30% от месячной нормы осадков. По его словам, наиболее интенсивный снег ожидается в период примерно с 21.00 до 9.00 пятницы.
 
МоскваЕвгений Тишковец
 
 
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