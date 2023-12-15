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Спасателей в Приморье перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 15.12.2023
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09:13 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/primore-1915951281.html
Спасателей в Приморье перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды
Спасателей в Приморье перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 15.12.2023
Спасателей в Приморье перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды
Спасатели МЧС России по Приморскому краю переведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемыми в регионе аномальными морозами, сообщает ГУ МЧС... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T09:13
2023-12-15T09:13
общество
россия
приморский край
владивосток
тихоокеанский флот вмф россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек – РИА Новости. Спасатели МЧС России по Приморскому краю переведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемыми в регионе аномальными морозами, сообщает ГУ МЧС России по Приморью. "В связи с прогнозируемыми аномально низкими температурами на территории края в период с 16 по 23 декабря силы и средства Главного управления МЧС России по Приморскому краю переведены в режим повышенной готовности. Кроме того, в готовность приведены мобильные пункты обогрева", - говорится в сообщении спасательного ведомства. Ранее синоптики объявили на 16-23 декабря в Приморье штормовое предупреждение в связи с вторжением холодной арктической воздушной массы. По данным Примгидромета, на большей территории региона ожидается сохранение пониженного температурного фона с отклонением среднесуточных температур воздуха от климатической нормы на три-шесть градусов. 18-23 декабря в разных районах края и во Владивостоке ожидается период аномально холодной погоды, в течение четырех-шести суток среднесуточные температуры воздуха окажутся на 7-12 градусов ниже климатической нормы для этого времени года. В связи с ожидающейся непогодой ранее режим повышенной штормовой готовности был объявлен в местах дислокации сил Тихоокеанского флота (ТОФ) и на маршрутах перехода кораблей.
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общество, россия, приморский край, владивосток, тихоокеанский флот вмф россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Приморский край, Владивосток, Тихоокеанский флот ВМФ России, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасателей в Приморье перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

МЧС в Приморье перевели в режим повышенной готовности из-за аномальных морозов

© РИА Новости / Александр Алпаткин | Перейти в медиабанкАномальные морозы в России.
Аномальные морозы в России. - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Александр Алпаткин
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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек – РИА Новости. Спасатели МЧС России по Приморскому краю переведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемыми в регионе аномальными морозами, сообщает ГУ МЧС России по Приморью.
"В связи с прогнозируемыми аномально низкими температурами на территории края в период с 16 по 23 декабря силы и средства Главного управления МЧС России по Приморскому краю переведены в режим повышенной готовности. Кроме того, в готовность приведены мобильные пункты обогрева", - говорится в сообщении спасательного ведомства.
Ранее синоптики объявили на 16-23 декабря в Приморье штормовое предупреждение в связи с вторжением холодной арктической воздушной массы. По данным Примгидромета, на большей территории региона ожидается сохранение пониженного температурного фона с отклонением среднесуточных температур воздуха от климатической нормы на три-шесть градусов. 18-23 декабря в разных районах края и во Владивостоке ожидается период аномально холодной погоды, в течение четырех-шести суток среднесуточные температуры воздуха окажутся на 7-12 градусов ниже климатической нормы для этого времени года. В связи с ожидающейся непогодой ранее режим повышенной штормовой готовности был объявлен в местах дислокации сил Тихоокеанского флота (ТОФ) и на маршрутах перехода кораблей.
Сотрудник подстанции - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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Вчера, 08:31
 
ОбществоРоссияПриморский крайВладивостокТихоокеанский флот ВМФ РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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