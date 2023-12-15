https://ria.ru/20231215/primore-1915951281.html

Спасателей в Приморье перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Спасателей в Приморье перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 15.12.2023

Спасателей в Приморье перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Спасатели МЧС России по Приморскому краю переведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемыми в регионе аномальными морозами, сообщает ГУ МЧС... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T09:13

2023-12-15T09:13

2023-12-15T09:13

общество

россия

приморский край

владивосток

тихоокеанский флот вмф россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек – РИА Новости. Спасатели МЧС России по Приморскому краю переведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемыми в регионе аномальными морозами, сообщает ГУ МЧС России по Приморью. "В связи с прогнозируемыми аномально низкими температурами на территории края в период с 16 по 23 декабря силы и средства Главного управления МЧС России по Приморскому краю переведены в режим повышенной готовности. Кроме того, в готовность приведены мобильные пункты обогрева", - говорится в сообщении спасательного ведомства. Ранее синоптики объявили на 16-23 декабря в Приморье штормовое предупреждение в связи с вторжением холодной арктической воздушной массы. По данным Примгидромета, на большей территории региона ожидается сохранение пониженного температурного фона с отклонением среднесуточных температур воздуха от климатической нормы на три-шесть градусов. 18-23 декабря в разных районах края и во Владивостоке ожидается период аномально холодной погоды, в течение четырех-шести суток среднесуточные температуры воздуха окажутся на 7-12 градусов ниже климатической нормы для этого времени года. В связи с ожидающейся непогодой ранее режим повышенной штормовой готовности был объявлен в местах дислокации сил Тихоокеанского флота (ТОФ) и на маршрутах перехода кораблей.

https://ria.ru/20231215/avarii-1915947694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, приморский край, владивосток, тихоокеанский флот вмф россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)