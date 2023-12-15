Портал "Российское казачество" стал лауреатом Премии Рунета
Мультимедийный портал "Российское казачество" стал лауреатом Премии Рунета
© Екатерина ЧесноковаЗаместитель руководителя Дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня" Игорь Шарапов (справа), получивший награду в номинации "Государство и общество", на торжественной церемонии вручения XX "Премии рунета" в Москве. Екатерина Чеснокова / РИА Новости
© Екатерина Чеснокова
Заместитель руководителя Дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня" Игорь Шарапов (справа), получивший награду в номинации "Государство и общество", на торжественной церемонии вручения XX "Премии рунета" в Москве. Екатерина Чеснокова / РИА Новости
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Мультимедийный портал "Российское казачество" получил диплом национальной "Премии Рунета — 2023" в номинации "Государство и общество". Торжественная церемония вручения награды состоялась 15 декабря в Москве.
"Российское казачество" — это уникальный федеральный информационный ресурс, который дает наиболее полное представление о казачестве в России, и позволяет осветить его деятельность в разных уголках нашей страны. Портал создан по решению президиума Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества и ориентирован на СМИ, которые смогут распространить корректную информацию о казачестве, а также структуры, ответственные за деятельность казачества, казачьи общества и широкий круг читателей.
Работу над проектом ведут профессиональные журналисты федерального уровня, глубоко погруженные в тему казачества, что позволяет представить пользователям готовый информативный продукт, единую площадку с ответами на все возникающие вопросы и с материалами, полезными для дальнейшего использования в работе.
Важная составляющая работы портала – репрезентация реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества на 2021–2030 годы, утвержденной в 2021 году президентом России Владимиром Путиным.
"Российское казачество" — это уникальный федеральный информационный ресурс, который дает наиболее полное представление о казачестве в России, и позволяет осветить его деятельность в разных уголках нашей страны. Портал создан по решению президиума Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества и ориентирован на СМИ, которые смогут распространить корректную информацию о казачестве, а также структуры, ответственные за деятельность казачества, казачьи общества и широкий круг читателей.
Работу над проектом ведут профессиональные журналисты федерального уровня, глубоко погруженные в тему казачества, что позволяет представить пользователям готовый информативный продукт, единую площадку с ответами на все возникающие вопросы и с материалами, полезными для дальнейшего использования в работе.
Важная составляющая работы портала – репрезентация реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества на 2021–2030 годы, утвержденной в 2021 году президентом России Владимиром Путиным.
Церемония награждения XX "Премии рунета"
"Премия Рунета" — общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая выдающиеся заслуги в области информационных технологий и электронных коммуникаций, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента Сети интернет. Организатором Премии выступает РАЭК при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и АНО "Цифровая экономика".