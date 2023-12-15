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Портал "Российское казачество" стал лауреатом Премии Рунета

Портал "Российское казачество" стал лауреатом Премии Рунета - РИА Новости, 15.12.2023

Портал "Российское казачество" стал лауреатом Премии Рунета

Мультимедийный портал "Российское казачество" получил диплом национальной "Премии Рунета — 2023" в номинации "Государство и общество". Торжественная церемония... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T22:48

2023-12-15T22:48

2023-12-15T22:48

россия

москва

премия рунета

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Мультимедийный портал "Российское казачество" получил диплом национальной "Премии Рунета — 2023" в номинации "Государство и общество". Торжественная церемония вручения награды состоялась 15 декабря в Москве."Российское казачество" — это уникальный федеральный информационный ресурс, который дает наиболее полное представление о казачестве в России, и позволяет осветить его деятельность в разных уголках нашей страны. Портал создан по решению президиума Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества и ориентирован на СМИ, которые смогут распространить корректную информацию о казачестве, а также структуры, ответственные за деятельность казачества, казачьи общества и широкий круг читателей.Работу над проектом ведут профессиональные журналисты федерального уровня, глубоко погруженные в тему казачества, что позволяет представить пользователям готовый информативный продукт, единую площадку с ответами на все возникающие вопросы и с материалами, полезными для дальнейшего использования в работе. Важная составляющая работы портала – репрезентация реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества на 2021–2030 годы, утвержденной в 2021 году президентом России Владимиром Путиным.

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россия, москва, премия рунета