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Портал "Российское казачество" стал лауреатом Премии Рунета - РИА Новости, 15.12.2023
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22:48 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/premiya-1916129282.html
Портал "Российское казачество" стал лауреатом Премии Рунета
Портал "Российское казачество" стал лауреатом Премии Рунета - РИА Новости, 15.12.2023
Портал "Российское казачество" стал лауреатом Премии Рунета
Мультимедийный портал "Российское казачество" получил диплом национальной "Премии Рунета — 2023" в номинации "Государство и общество". Торжественная церемония... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T22:48
2023-12-15T22:48
россия
москва
премия рунета
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Мультимедийный портал "Российское казачество" получил диплом национальной "Премии Рунета — 2023" в номинации "Государство и общество". Торжественная церемония вручения награды состоялась 15 декабря в Москве."Российское казачество" — это уникальный федеральный информационный ресурс, который дает наиболее полное представление о казачестве в России, и позволяет осветить его деятельность в разных уголках нашей страны. Портал создан по решению президиума Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества и ориентирован на СМИ, которые смогут распространить корректную информацию о казачестве, а также структуры, ответственные за деятельность казачества, казачьи общества и широкий круг читателей.Работу над проектом ведут профессиональные журналисты федерального уровня, глубоко погруженные в тему казачества, что позволяет представить пользователям готовый информативный продукт, единую площадку с ответами на все возникающие вопросы и с материалами, полезными для дальнейшего использования в работе. Важная составляющая работы портала – репрезентация реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества на 2021–2030 годы, утвержденной в 2021 году президентом России Владимиром Путиным.
россия
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россия, москва, премия рунета
Россия, Москва, Премия Рунета
Портал "Российское казачество" стал лауреатом Премии Рунета

Мультимедийный портал "Российское казачество" стал лауреатом Премии Рунета

© Екатерина ЧесноковаЗаместитель руководителя Дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня" Игорь Шарапов (справа), получивший награду в номинации "Государство и общество", на торжественной церемонии вручения XX "Премии рунета" в Москве. Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Заместитель руководителя Дирекции государственных проектов МИА Россия сегодня Игорь Шарапов (справа), получивший награду в номинации Государство и общество, на торжественной церемонии вручения XX Премии рунета в Москве. Екатерина Чеснокова / РИА Новости
© Екатерина Чеснокова
Заместитель руководителя Дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня" Игорь Шарапов (справа), получивший награду в номинации "Государство и общество", на торжественной церемонии вручения XX "Премии рунета" в Москве. Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Мультимедийный портал "Российское казачество" получил диплом национальной "Премии Рунета — 2023" в номинации "Государство и общество". Торжественная церемония вручения награды состоялась 15 декабря в Москве.

"Российское казачество" — это уникальный федеральный информационный ресурс, который дает наиболее полное представление о казачестве в России, и позволяет осветить его деятельность в разных уголках нашей страны. Портал создан по решению президиума Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества и ориентирован на СМИ, которые смогут распространить корректную информацию о казачестве, а также структуры, ответственные за деятельность казачества, казачьи общества и широкий круг читателей.

Работу над проектом ведут профессиональные журналисты федерального уровня, глубоко погруженные в тему казачества, что позволяет представить пользователям готовый информативный продукт, единую площадку с ответами на все возникающие вопросы и с материалами, полезными для дальнейшего использования в работе.

Важная составляющая работы портала – репрезентация реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества на 2021–2030 годы, утвержденной в 2021 году президентом России Владимиром Путиным.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦеремония награждения XX "Премии рунета"
Церемония награждения XX Премии рунета - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Церемония награждения XX "Премии рунета"

"Премия Рунета" — общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая выдающиеся заслуги в области информационных технологий и электронных коммуникаций, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента Сети интернет. Организатором Премии выступает РАЭК при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и АНО "Цифровая экономика".

 
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