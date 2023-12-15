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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю - РИА Новости, 15.12.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю

Российские подразделения на херсонском направлении пресекли все попытки украинских военных высадиться на левом берегу Днепра, потери ВСУ за неделю составили до... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:52

2023-12-15T14:52

2023-12-15T14:52

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении пресекли все попытки украинских военных высадиться на левом берегу Днепра, потери ВСУ за неделю составили до 290 военнослужащих, 17 лодок и девять орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении пресечены все попытки высадки диверсионных групп противника на островах и левом берегу Днепра. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты, а также 124-й бригады теробороны в районах города Херсон и населенных пунктов Берислав и Тягинка Херсонской области. В результате упреждающих действий российских войск ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, 18 автомобилей, 17 лодок, девять орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

херсонская область

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область