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Порыв, оставивший без воды приморский Артем, планируют устранить к вечеру

Порыв, оставивший без воды приморский Артем, планируют устранить к вечеру - РИА Новости, 15.12.2023

Порыв, оставивший без воды приморский Артем, планируют устранить к вечеру

Порыв на магистральном трубопроводе, оставивший без холодной воды почти весь город Артем в Приморье, планируется устранить к вечеру пятницы, сообщает... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T07:07

2023-12-15T07:07

2023-12-15T07:07

происшествия

артем

жкх

артёмовский городской округ

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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек – РИА Новости. Порыв на магистральном трубопроводе, оставивший без холодной воды почти весь город Артем в Приморье, планируется устранить к вечеру пятницы, сообщает региональное правительство в своем Telegram-канале. Ранее управление жизнеобеспечения администрации Артемовского городского округа сообщило о порыве трубопровода 1,2 тысячи миллиметров. От холодного водоснабжения оказался отключен почти весь город Артем - от поселка Штыково до территориального управления "Угловое". В прокуратуре Приморья уточняли, что, по предварительной оценке, отключение коснется 69 тысяч жителей более чем 900 многоквартирных домов и 5 тысяч частных домовладений. "Порыв на трубопроводе в Артеме планируется устранить к сегодняшнему вечеру. Сейчас на месте работают специалисты и техника "Приморского водоканала", - говорится в сообщении правительства Приморья.

артем

артёмовский городской округ

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происшествия, артем, жкх, артёмовский городской округ