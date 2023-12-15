https://ria.ru/20231215/poryv-1915943500.html
Порыв, оставивший без воды приморский Артем, планируют устранить к вечеру
Порыв, оставивший без воды приморский Артем, планируют устранить к вечеру - РИА Новости, 15.12.2023
Порыв, оставивший без воды приморский Артем, планируют устранить к вечеру
Порыв на магистральном трубопроводе, оставивший без холодной воды почти весь город Артем в Приморье, планируется устранить к вечеру пятницы, сообщает... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T07:07
2023-12-15T07:07
2023-12-15T07:07
происшествия
артем
жкх
артёмовский городской округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149354/69/1493546997_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_55827c60ed85041a6608bde584be0256.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 дек – РИА Новости. Порыв на магистральном трубопроводе, оставивший без холодной воды почти весь город Артем в Приморье, планируется устранить к вечеру пятницы, сообщает региональное правительство в своем Telegram-канале. Ранее управление жизнеобеспечения администрации Артемовского городского округа сообщило о порыве трубопровода 1,2 тысячи миллиметров. От холодного водоснабжения оказался отключен почти весь город Артем - от поселка Штыково до территориального управления "Угловое". В прокуратуре Приморья уточняли, что, по предварительной оценке, отключение коснется 69 тысяч жителей более чем 900 многоквартирных домов и 5 тысяч частных домовладений. "Порыв на трубопроводе в Артеме планируется устранить к сегодняшнему вечеру. Сейчас на месте работают специалисты и техника "Приморского водоканала", - говорится в сообщении правительства Приморья.
артем
артёмовский городской округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149354/69/1493546997_26:0:1369:1007_1920x0_80_0_0_674a40dcbc1e489dcf7e3d957edb8db6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, артем, жкх, артёмовский городской округ
Происшествия, Артем, ЖКХ, Артёмовский городской округ
Порыв, оставивший без воды приморский Артем, планируют устранить к вечеру
Порыв, оставивший без воды город Артем в Приморье, планируют устранить к вечеру