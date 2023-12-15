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Порыв, оставивший без воды приморский Артем, планируют устранить к вечеру - РИА Новости, 15.12.2023
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07:07 15.12.2023
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Порыв, оставивший без воды приморский Артем, планируют устранить к вечеру
Порыв, оставивший без воды приморский Артем, планируют устранить к вечеру - РИА Новости, 15.12.2023
Порыв, оставивший без воды приморский Артем, планируют устранить к вечеру
Порыв на магистральном трубопроводе, оставивший без холодной воды почти весь город Артем в Приморье, планируется устранить к вечеру пятницы, сообщает... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T07:07
2023-12-15T07:07
происшествия
артем
жкх
артёмовский городской округ
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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек – РИА Новости. Порыв на магистральном трубопроводе, оставивший без холодной воды почти весь город Артем в Приморье, планируется устранить к вечеру пятницы, сообщает региональное правительство в своем Telegram-канале. Ранее управление жизнеобеспечения администрации Артемовского городского округа сообщило о порыве трубопровода 1,2 тысячи миллиметров. От холодного водоснабжения оказался отключен почти весь город Артем - от поселка Штыково до территориального управления "Угловое". В прокуратуре Приморья уточняли, что, по предварительной оценке, отключение коснется 69 тысяч жителей более чем 900 многоквартирных домов и 5 тысяч частных домовладений. "Порыв на трубопроводе в Артеме планируется устранить к сегодняшнему вечеру. Сейчас на месте работают специалисты и техника "Приморского водоканала", - говорится в сообщении правительства Приморья.
артем
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происшествия, артем, жкх, артёмовский городской округ
Происшествия, Артем, ЖКХ, Артёмовский городской округ
Порыв, оставивший без воды приморский Артем, планируют устранить к вечеру

Порыв, оставивший без воды город Артем в Приморье, планируют устранить к вечеру

© РИА Новости / Константин ЧалабовКран с водой
Кран с водой - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
Кран с водой. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек – РИА Новости. Порыв на магистральном трубопроводе, оставивший без холодной воды почти весь город Артем в Приморье, планируется устранить к вечеру пятницы, сообщает региональное правительство в своем Telegram-канале.
Ранее управление жизнеобеспечения администрации Артемовского городского округа сообщило о порыве трубопровода 1,2 тысячи миллиметров. От холодного водоснабжения оказался отключен почти весь город Артем - от поселка Штыково до территориального управления "Угловое". В прокуратуре Приморья уточняли, что, по предварительной оценке, отключение коснется 69 тысяч жителей более чем 900 многоквартирных домов и 5 тысяч частных домовладений.
«
"Порыв на трубопроводе в Артеме планируется устранить к сегодняшнему вечеру. Сейчас на месте работают специалисты и техника "Приморского водоканала", - говорится в сообщении правительства Приморья.
 
ПроисшествияАртемЖКХАртёмовский городской округ
 
 
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