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Эксперт: новое правительство Нидерландов не будет помогать Украине оружием - РИА Новости, 15.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:41 15.12.2023 (обновлено: 13:02 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/pomosch-1915986899.html
Эксперт: новое правительство Нидерландов не будет помогать Украине оружием
Эксперт: новое правительство Нидерландов не будет помогать Украине оружием - РИА Новости, 15.12.2023
Эксперт: новое правительство Нидерландов не будет помогать Украине оружием
Новое правительство Нидерландов не будет помогать Украине поставками оружия, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил нидерландский журналист, политолог и... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:41
2023-12-15T13:02
специальная военная операция на украине
украина
нидерланды
в мире
герт вилдерс
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ГААГА, 15 дек - РИА Новости. Новое правительство Нидерландов не будет помогать Украине поставками оружия, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил нидерландский журналист, политолог и создатель медиа-ресурса Alternatief ("Альтернатива") Аб Гителинк. Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс в первом интервью иностранному СМИ после победы вновь высказался против поставок оружия Украине. "В парламенте Нидерландов были дебаты насчет дальнейшей помощи Украине. (Герт - ред.) Вилдерс говорил о необходимости ее урезать. (Премьер-министр Марк - ред.) Рютте был настолько разгневан, что заявил, что не поедет с таким посланием в Брюссель, а если его заставят - он разгонит всё правительство. Слышать это было удивительно. Рютте настолько привязался к этой войне, что складывается впечатление, что он работает на Украину, а не на Нидерланды", - заявил Гителинк. По мнению политолога, новое правительство Нидерландов больше не будет отправлять свое оружие Украине. "Мы будем продолжать помогать Украине, но другим образом, не оружием. Новые крупные партии в парламенте даже не поднимали вопрос о выделении новых средств для вооружений. И тот факт, что Рютте пришел в ярость, означает, что он понимает, что именно так оно и будет - никаких поставок оружия Киеву", - считает эксперт. Ранее в пятницу в минобороны Нидерландов сообщило, что страна с октября увеличила военную поддержку Украины на 550 миллионов евро, в основном это касается военного снаряжения. Досрочные парламентские выборы прошли в Нидерландах 22 ноября. В них участвовали 26 политических партий. Явка избирателей составила 77,7%. Победу одержала крайне правая "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, выступавшим против антироссийских санкций и поставок оружия Украине. Его партия стала крупнейшей в палате представителей, получив 37 депутатских мест из 150. Левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) получил 25 мест в парламенте, ныне правящая "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) - 24 депутатских кресла, "Новый общественный договор" (NSC) - 20. Партии "Демократы 66" досталось девять мест, а "Фермерско-гражданскому движению" (BBB) - семь. Вилдерс сразу заявил, что не намерен формировать коалиционное правительство с левым блоком, а предпочтительными партнерами для него являются VVD, NSC и BBB. С целью поиска возможностей для образования новой коалиции действующее правительство назначило переговорщиком Рональда Пластерка. К настоящему моменту ему удалось поговорить наедине с лидерами крупнейших партий, а также инициировать между ними попарные встречи.На формирование правящей коалиции и определение нового премьера Нидерландов могут уйти месяцы. Так, после парламентских выборов в Нидерландах в марте 2021 года на формирование коалиционного правительства ушли рекордные для страны 299 дней.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231209/zapad-1914813775.html
https://ria.ru/20231126/protest-1911960820.html
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украина, нидерланды, в мире, герт вилдерс
Специальная военная операция на Украине, Украина, Нидерланды, В мире, Герт Вилдерс
Эксперт: новое правительство Нидерландов не будет помогать Украине оружием

Аб Гителинк: новое правительство Нидерландов не будет помогать Украине оружием

© GENYA SAVILOVУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© GENYA SAVILOV
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 15 дек - РИА Новости. Новое правительство Нидерландов не будет помогать Украине поставками оружия, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил нидерландский журналист, политолог и создатель медиа-ресурса Alternatief ("Альтернатива") Аб Гителинк.
Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс в первом интервью иностранному СМИ после победы вновь высказался против поставок оружия Украине.
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9 декабря, 15:50
"В парламенте Нидерландов были дебаты насчет дальнейшей помощи Украине. (Герт - ред.) Вилдерс говорил о необходимости ее урезать. (Премьер-министр Марк - ред.) Рютте был настолько разгневан, что заявил, что не поедет с таким посланием в Брюссель, а если его заставят - он разгонит всё правительство. Слышать это было удивительно. Рютте настолько привязался к этой войне, что складывается впечатление, что он работает на Украину, а не на Нидерланды", - заявил Гителинк.
По мнению политолога, новое правительство Нидерландов больше не будет отправлять свое оружие Украине.
«
"Мы будем продолжать помогать Украине, но другим образом, не оружием. Новые крупные партии в парламенте даже не поднимали вопрос о выделении новых средств для вооружений. И тот факт, что Рютте пришел в ярость, означает, что он понимает, что именно так оно и будет - никаких поставок оружия Киеву", - считает эксперт.
Ранее в пятницу в минобороны Нидерландов сообщило, что страна с октября увеличила военную поддержку Украины на 550 миллионов евро, в основном это касается военного снаряжения.
Демонстрация в Амстердаме против поставок оружия Украине - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине
26 ноября, 18:18
Досрочные парламентские выборы прошли в Нидерландах 22 ноября. В них участвовали 26 политических партий. Явка избирателей составила 77,7%. Победу одержала крайне правая "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, выступавшим против антироссийских санкций и поставок оружия Украине. Его партия стала крупнейшей в палате представителей, получив 37 депутатских мест из 150. Левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) получил 25 мест в парламенте, ныне правящая "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) - 24 депутатских кресла, "Новый общественный договор" (NSC) - 20. Партии "Демократы 66" досталось девять мест, а "Фермерско-гражданскому движению" (BBB) - семь.
Вилдерс сразу заявил, что не намерен формировать коалиционное правительство с левым блоком, а предпочтительными партнерами для него являются VVD, NSC и BBB. С целью поиска возможностей для образования новой коалиции действующее правительство назначило переговорщиком Рональда Пластерка. К настоящему моменту ему удалось поговорить наедине с лидерами крупнейших партий, а также инициировать между ними попарные встречи.
На формирование правящей коалиции и определение нового премьера Нидерландов могут уйти месяцы. Так, после парламентских выборов в Нидерландах в марте 2021 года на формирование коалиционного правительства ушли рекордные для страны 299 дней.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНидерландыВ миреГерт Вилдерс
 
 
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