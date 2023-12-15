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Во Франции поприветствовали решение Венгрии заблокировать помощь Украине - РИА Новости, 15.12.2023
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11:17 15.12.2023 (обновлено: 11:19 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/pomosch-1915972293.html
Во Франции поприветствовали решение Венгрии заблокировать помощь Украине
Во Франции поприветствовали решение Венгрии заблокировать помощь Украине - РИА Новости, 15.12.2023
Во Франции поприветствовали решение Венгрии заблокировать помощь Украине
Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо поприветствовал решение Венгрии вновь заблокировать пакет помощи Украине, заявив, что это позволит Франции... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T11:17
2023-12-15T11:19
в мире
венгрия
франция
флориан филиппо
украина
евросоюз
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ПАРИЖ, 15 дек - РИА Новости. Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо поприветствовал решение Венгрии вновь заблокировать пакет помощи Украине, заявив, что это позволит Франции сэкономить 10 миллиардов евро. Об этом он написал на своей странице в соцсети X."Браво Венгрии, которая наложила вето на 50 миллиардов евро, которые Урсула (фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии - ред.) хотела отдать Зеленскому! Это сэкономит Франции 10 миллиардов евро!" - написал он. Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия вновь заблокировала пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов. В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель после саммита в Брюсселе заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года. Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.
https://ria.ru/20231214/pomosch-1915925767.html
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html
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в мире, венгрия, франция, флориан филиппо, украина, евросоюз
В мире, Венгрия, Франция, Флориан Филиппо, Украина, Евросоюз
Во Франции поприветствовали решение Венгрии заблокировать помощь Украине

Политик Филиппо: вето Венгрии на помощь Украине сэкономит Франции 10 млрд евро

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 дек - РИА Новости. Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо поприветствовал решение Венгрии вновь заблокировать пакет помощи Украине, заявив, что это позволит Франции сэкономить 10 миллиардов евро. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
"Браво Венгрии, которая наложила вето на 50 миллиардов евро, которые Урсула (фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии - ред.) хотела отдать Зеленскому! Это сэкономит Франции 10 миллиардов евро!" - написал он.
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Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия вновь заблокировала пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов. В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель после саммита в Брюсселе заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года.
Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.
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В миреВенгрияФранцияФлориан ФилиппоУкраинаЕвросоюз
 
 
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