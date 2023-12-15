https://ria.ru/20231215/polsha-1916101543.html

"Скажем прямо". В Польше дерзко высказались о Путине

"Скажем прямо". В Польше дерзко высказались о Путине - РИА Новости, 15.12.2023

"Скажем прямо". В Польше дерзко высказались о Путине

Без военной и финансовой помощи Запада Украина падет, а Путин придет к границам Польши, заявил экс-президент Александр Квасьневский в интервью Rzeczpospolita. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T19:10

2023-12-15T19:10

2023-12-15T19:10

в мире

украина

польша

венгрия

александр квасьневский

шарль мишель

евросоюз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Без военной и финансовой помощи Запада Украина падет, а Путин придет к границам Польши, заявил экс-президент Александр Квасьневский в интервью Rzeczpospolita."Скажем прямо: Путин окажется у нас на Буге ", – утверждает он.Квасьневский пожаловался, что ВСУ не могут достигнуть никаких успехов, украинские ресурсы истощаются, а американская помощи не ожидается в ближайшее время.Если Украина будет лишена военной и финансовой поддержки Запада, она просто проиграет, заключил политик.Накануне Венгрия на саммите ожидаемо заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро, который включает 50 миллиардов на макрофинансовую помощь Украине на период с 2024 по 2027 годы. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС вернутся к этому вопросу в начале 2024 года.Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В Палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер сообщил о том, что американские сенаторы решили отложить каникулы, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине. Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, собирается вернуться к работе только в январе.

https://ria.ru/20231206/zapad-1913983101.html

https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html

украина

польша

венгрия

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в мире, украина, польша, венгрия, александр квасьневский, шарль мишель, евросоюз, вооруженные силы украины, евросовет