Рейтинг@Mail.ru
Польский водитель сбил трех граждан Украины на границе - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/polsha-1916029528.html
Польский водитель сбил трех граждан Украины на границе
Польский водитель сбил трех граждан Украины на границе - РИА Новости, 15.12.2023
Польский водитель сбил трех граждан Украины на границе
На границе Украины и Польши автомобиль с польскими номерами сбил трех украинских водителей, они получили незначительные травмы, сообщил в пятницу представитель... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:37
2023-12-15T14:37
в мире
украина
польша
олег николенко
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_723e84102d3ea89f624875a0d4a5b1a9.jpg
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. На границе Украины и Польши автомобиль с польскими номерами сбил трех украинских водителей, они получили незначительные травмы, сообщил в пятницу представитель украинского МИД Олег Николенко. "На польско-украинской границе 14 декабря произошел наезд на трех украинских водителей. На место ДТП сразу отправился украинский консул. Граждане Украины получили незначительные травмы. Им была оказана медицинская помощь на месте. В госпитализации они не нуждались", - заявил Николенко в комментарии изданию "Украинская правда". По словам Николенко, совершившего наезд водителя задержала полиция. На данный момент начались следственные действия. Пострадавшие водители в четверг прошли оформление на границе и на своих автомобилях вернулись на родину. Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
https://ria.ru/20231215/polsha-1915982167.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_1b04e57f071b725bd6359f9042c1e952.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, олег николенко, авто
В мире, Украина, Польша, Олег Николенко, Авто
Польский водитель сбил трех граждан Украины на границе

На польско-украинской границе автомобиль сбил трех украинских водителей

© Depositphotos.com / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Depositphotos.com / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. На границе Украины и Польши автомобиль с польскими номерами сбил трех украинских водителей, они получили незначительные травмы, сообщил в пятницу представитель украинского МИД Олег Николенко.
«
"На польско-украинской границе 14 декабря произошел наезд на трех украинских водителей. На место ДТП сразу отправился украинский консул. Граждане Украины получили незначительные травмы. Им была оказана медицинская помощь на месте. В госпитализации они не нуждались", - заявил Николенко в комментарии изданию "Украинская правда".
По словам Николенко, совершившего наезд водителя задержала полиция. На данный момент начались следственные действия. Пострадавшие водители в четверг прошли оформление на границе и на своих автомобилях вернулись на родину.
Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
Польский пограничник - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Руководство Минсельхоза Польши поддержало протест на границе с Украиной
Вчера, 12:16
 
В миреУкраинаПольшаОлег НиколенкоАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала