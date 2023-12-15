https://ria.ru/20231215/polsha-1916029528.html

Польский водитель сбил трех граждан Украины на границе

Польский водитель сбил трех граждан Украины на границе - РИА Новости, 15.12.2023

Польский водитель сбил трех граждан Украины на границе

На границе Украины и Польши автомобиль с польскими номерами сбил трех украинских водителей, они получили незначительные травмы, сообщил в пятницу представитель... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:37

2023-12-15T14:37

2023-12-15T14:37

в мире

украина

польша

олег николенко

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_723e84102d3ea89f624875a0d4a5b1a9.jpg

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. На границе Украины и Польши автомобиль с польскими номерами сбил трех украинских водителей, они получили незначительные травмы, сообщил в пятницу представитель украинского МИД Олег Николенко. "На польско-украинской границе 14 декабря произошел наезд на трех украинских водителей. На место ДТП сразу отправился украинский консул. Граждане Украины получили незначительные травмы. Им была оказана медицинская помощь на месте. В госпитализации они не нуждались", - заявил Николенко в комментарии изданию "Украинская правда". По словам Николенко, совершившего наезд водителя задержала полиция. На данный момент начались следственные действия. Пострадавшие водители в четверг прошли оформление на границе и на своих автомобилях вернулись на родину. Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.

https://ria.ru/20231215/polsha-1915982167.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, олег николенко, авто