Польский водитель сбил трех граждан Украины на границе
На польско-украинской границе автомобиль сбил трех украинских водителей
© Depositphotos.com / Wb77Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos.com / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. На границе Украины и Польши автомобиль с польскими номерами сбил трех украинских водителей, они получили незначительные травмы, сообщил в пятницу представитель украинского МИД Олег Николенко.
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"На польско-украинской границе 14 декабря произошел наезд на трех украинских водителей. На место ДТП сразу отправился украинский консул. Граждане Украины получили незначительные травмы. Им была оказана медицинская помощь на месте. В госпитализации они не нуждались", - заявил Николенко в комментарии изданию "Украинская правда".
По словам Николенко, совершившего наезд водителя задержала полиция. На данный момент начались следственные действия. Пострадавшие водители в четверг прошли оформление на границе и на своих автомобилях вернулись на родину.
Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.