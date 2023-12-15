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"Азимут" начнет полеты из Уфы в Тбилиси

"Азимут" начнет полеты из Уфы в Тбилиси - РИА Новости, 15.12.2023

"Азимут" начнет полеты из Уфы в Тбилиси

Авиакомпания "Азимут" начнет выполнять полеты из Уфы в Тбилиси с 26 января 2024 года, сообщает авиакомпания в Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2023

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Азимут" начнет выполнять полеты из Уфы в Тбилиси с 26 января 2024 года, сообщает авиакомпания в Telegram-канале."Авиакомпания "Азимут" продолжает развивать маршрутную сеть из столицы республики Башкортостан и начинает выполнение программы полетов из Уфы в Тбилиси. Рейс в столицу Грузии будет выполняться с 26 января 2024 года", - говорится в сообщении. Вылет из Уфы по расписанию в 6.50, посадка в Тбилиси в 8.50. Вылет из Тбилиси в 9.50, посадка в Уфе в 13.40 по местному времени для каждого аэропорта. "Азимут" - авиаперевозчик юга России, базируется в аэропортах "Платов" (Ростов-на-Дону), а также в аэропортах Краснодара и Минеральных Вод. Парк авиакомпании состоит из 20 воздушных судов Sukhoi Superjet 100.

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тбилиси, уфа, грузия, sukhoi superjet 100 (ssj100), новости - туризм