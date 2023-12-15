https://ria.ru/20231215/polety-1916111632.html
"Азимут" начнет полеты из Уфы в Тбилиси
"Азимут" начнет полеты из Уфы в Тбилиси - РИА Новости, 15.12.2023
"Азимут" начнет полеты из Уфы в Тбилиси
Авиакомпания "Азимут" начнет выполнять полеты из Уфы в Тбилиси с 26 января 2024 года, сообщает авиакомпания в Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T20:22
2023-12-15T20:22
2023-12-15T20:22
туризм
тбилиси
уфа
грузия
sukhoi superjet 100 (ssj100)
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/81/1507358198_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_1bdb890013af6c471f5a5d227a5a0773.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Азимут" начнет выполнять полеты из Уфы в Тбилиси с 26 января 2024 года, сообщает авиакомпания в Telegram-канале."Авиакомпания "Азимут" продолжает развивать маршрутную сеть из столицы республики Башкортостан и начинает выполнение программы полетов из Уфы в Тбилиси. Рейс в столицу Грузии будет выполняться с 26 января 2024 года", - говорится в сообщении. Вылет из Уфы по расписанию в 6.50, посадка в Тбилиси в 8.50. Вылет из Тбилиси в 9.50, посадка в Уфе в 13.40 по местному времени для каждого аэропорта. "Азимут" - авиаперевозчик юга России, базируется в аэропортах "Платов" (Ростов-на-Дону), а также в аэропортах Краснодара и Минеральных Вод. Парк авиакомпании состоит из 20 воздушных судов Sukhoi Superjet 100.
https://ria.ru/20231107/turisty-1907836244.html
тбилиси
уфа
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/81/1507358198_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_66e807354c3e89831fb752a7b83db660.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тбилиси, уфа, грузия, sukhoi superjet 100 (ssj100), новости - туризм
Туризм, Тбилиси, Уфа, Грузия, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Новости - Туризм
"Азимут" начнет полеты из Уфы в Тбилиси
Авиакомпания "Азимут" начнет полеты из Уфы в Тбилиси с 26 января 2024 года
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 дек - РИА Новости.
Авиакомпания "Азимут" начнет выполнять полеты из Уфы в Тбилиси с 26 января 2024 года, сообщает авиакомпания в Telegram-канале.
"Авиакомпания "Азимут" продолжает развивать маршрутную сеть из столицы республики Башкортостан и начинает выполнение программы полетов из Уфы в Тбилиси. Рейс в столицу Грузии будет выполняться с 26 января 2024 года", - говорится в сообщении.
Вылет из Уфы по расписанию в 6.50, посадка в Тбилиси в 8.50. Вылет из Тбилиси в 9.50, посадка в Уфе в 13.40 по местному времени для каждого аэропорта.
"Азимут" - авиаперевозчик юга России, базируется в аэропортах "Платов" (Ростов-на-Дону), а также в аэропортах Краснодара и Минеральных Вод. Парк авиакомпании состоит из 20 воздушных судов Sukhoi Superjet 100.
Российские туристы в 2023 году стали в полтора раза чаще выезжать за рубеж