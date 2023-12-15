https://ria.ru/20231215/podkast-1916130276.html

Подкаст РИА Новости стал лауреатом "Премии Рунета — 2023"

Подкаст РИА Новости стал лауреатом "Премии Рунета — 2023" - РИА Новости, 15.12.2023

Подкаст РИА Новости стал лауреатом "Премии Рунета — 2023"

Сезон "Детские травмы" разговорного подкаста РИА Новости "Страхи" стал лауреатом национальной "Премии Рунета — 2023" в номинации "Подкасты и цифровой контент"... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T22:55

2023-12-15T22:55

2023-12-15T22:55

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общество

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Сезон "Детские травмы" разговорного подкаста РИА Новости "Страхи" стал лауреатом национальной "Премии Рунета — 2023" в номинации "Подкасты и цифровой контент". Торжественная церемония награждения победителей премии состоялась 15 декабря в Москве.Проект адресован взрослым людям, чья жизнь искажена драматическими событиями, произошедшими в детстве и юношестве. Вместе с ведущей Натальей Лосевой лучшие российские психологи разбираются в каждой конкретной ситуации героев подкаста, помогая при этом слушателям с похожим травматичным опытом. Темы сезона – буллинг в школе, преследования, алкоголизм родителей, насилие, деспотизм и равнодушие взрослых, болезненные отношения во время первой влюбленности и другие детские и подростковые травмы, разрешение которых становится важной социальной проблемой общества.Подкаст можно послушать на сайте РИА Новости, Яндекс.Музыке, VK Музыке и в мобильных приложениях для iPhone — iTunes и Android — Google Podcasts."Премия Рунета" — общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая выдающиеся заслуги в области информационных технологий и электронных коммуникаций, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента Сети интернет. Организатором Премии выступает РАЭК при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и АНО "Цифровая экономика".

https://ria.ru/20231215/proekt-1916129875.html

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новости агентства, наталья лосева, яндекс.музыка, российская ассоциация электронных коммуникаций, премия рунета, общество