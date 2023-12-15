https://ria.ru/20231215/podkast-1916130276.html
Подкаст РИА Новости стал лауреатом "Премии Рунета — 2023"
Подкаст РИА Новости стал лауреатом "Премии Рунета — 2023" - РИА Новости, 15.12.2023
Подкаст РИА Новости стал лауреатом "Премии Рунета — 2023"
Сезон "Детские травмы" разговорного подкаста РИА Новости "Страхи" стал лауреатом национальной "Премии Рунета — 2023" в номинации "Подкасты и цифровой контент"... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T22:55
2023-12-15T22:55
2023-12-15T22:55
новости агентства
наталья лосева
яндекс.музыка
российская ассоциация электронных коммуникаций
премия рунета
общество
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Сезон "Детские травмы" разговорного подкаста РИА Новости "Страхи" стал лауреатом национальной "Премии Рунета — 2023" в номинации "Подкасты и цифровой контент". Торжественная церемония награждения победителей премии состоялась 15 декабря в Москве.Проект адресован взрослым людям, чья жизнь искажена драматическими событиями, произошедшими в детстве и юношестве. Вместе с ведущей Натальей Лосевой лучшие российские психологи разбираются в каждой конкретной ситуации героев подкаста, помогая при этом слушателям с похожим травматичным опытом. Темы сезона – буллинг в школе, преследования, алкоголизм родителей, насилие, деспотизм и равнодушие взрослых, болезненные отношения во время первой влюбленности и другие детские и подростковые травмы, разрешение которых становится важной социальной проблемой общества.Подкаст можно послушать на сайте РИА Новости, Яндекс.Музыке, VK Музыке и в мобильных приложениях для iPhone — iTunes и Android — Google Podcasts."Премия Рунета" — общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая выдающиеся заслуги в области информационных технологий и электронных коммуникаций, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента Сети интернет. Организатором Премии выступает РАЭК при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и АНО "Цифровая экономика".
https://ria.ru/20231215/proekt-1916129875.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости агентства, наталья лосева, яндекс.музыка, российская ассоциация электронных коммуникаций, премия рунета, общество
Новости агентства, Наталья Лосева, Яндекс.Музыка, Российская ассоциация электронных коммуникаций, Премия Рунета, Общество
Подкаст РИА Новости стал лауреатом "Премии Рунета — 2023"
Сезон подкаста РИА Новости "Страхи" стал лауреатом "Премии Рунета — 2023"
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Сезон "Детские травмы" разговорного подкаста РИА Новости "Страхи" стал лауреатом национальной "Премии Рунета — 2023" в номинации "Подкасты и цифровой контент". Торжественная церемония награждения победителей премии состоялась 15 декабря в Москве.
Проект адресован взрослым людям, чья жизнь искажена драматическими событиями, произошедшими в детстве и юношестве. Вместе с ведущей Натальей Лосевой лучшие российские психологи разбираются в каждой конкретной ситуации героев подкаста, помогая при этом слушателям с похожим травматичным опытом. Темы сезона – буллинг в школе, преследования, алкоголизм родителей, насилие, деспотизм и равнодушие взрослых, болезненные отношения во время первой влюбленности и другие детские и подростковые травмы, разрешение которых становится важной социальной проблемой общества.
Подкаст можно послушать на сайте РИА Новости
, Яндекс.Музыке
, VK Музыке
и в мобильных приложениях для iPhone — iTunes
и Android — Google Podcasts
.
"Премия Рунета" — общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая выдающиеся заслуги в области информационных технологий и электронных коммуникаций, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента Сети интернет. Организатором Премии выступает РАЭК при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и АНО "Цифровая экономика".
Проект РИА Новости и Росмолодежи стал лауреатом "Премии Рунета — 2023"