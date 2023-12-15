Рейтинг@Mail.ru
Подкаст РИА Новости стал лауреатом "Премии Рунета — 2023" - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:55 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/podkast-1916130276.html
Подкаст РИА Новости стал лауреатом "Премии Рунета — 2023"
Подкаст РИА Новости стал лауреатом "Премии Рунета — 2023" - РИА Новости, 15.12.2023
Подкаст РИА Новости стал лауреатом "Премии Рунета — 2023"
Сезон "Детские травмы" разговорного подкаста РИА Новости "Страхи" стал лауреатом национальной "Премии Рунета — 2023" в номинации "Подкасты и цифровой контент"... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T22:55
2023-12-15T22:55
новости агентства
наталья лосева
яндекс.музыка
российская ассоциация электронных коммуникаций
премия рунета
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916129565_0:0:2761:1554_1920x0_80_0_0_2f85664ec8343d55e529848fc673ec65.jpg
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Сезон "Детские травмы" разговорного подкаста РИА Новости "Страхи" стал лауреатом национальной "Премии Рунета — 2023" в номинации "Подкасты и цифровой контент". Торжественная церемония награждения победителей премии состоялась 15 декабря в Москве.Проект адресован взрослым людям, чья жизнь искажена драматическими событиями, произошедшими в детстве и юношестве. Вместе с ведущей Натальей Лосевой лучшие российские психологи разбираются в каждой конкретной ситуации героев подкаста, помогая при этом слушателям с похожим травматичным опытом. Темы сезона – буллинг в школе, преследования, алкоголизм родителей, насилие, деспотизм и равнодушие взрослых, болезненные отношения во время первой влюбленности и другие детские и подростковые травмы, разрешение которых становится важной социальной проблемой общества.Подкаст можно послушать на сайте РИА Новости, Яндекс.Музыке, VK Музыке и в мобильных приложениях для iPhone — iTunes и Android — Google Podcasts."Премия Рунета" — общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая выдающиеся заслуги в области информационных технологий и электронных коммуникаций, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента Сети интернет. Организатором Премии выступает РАЭК при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и АНО "Цифровая экономика".
https://ria.ru/20231215/proekt-1916129875.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916129565_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_170bf2e589aee28d542aab9eaeb21e6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости агентства, наталья лосева, яндекс.музыка, российская ассоциация электронных коммуникаций, премия рунета, общество
Новости агентства, Наталья Лосева, Яндекс.Музыка, Российская ассоциация электронных коммуникаций, Премия Рунета, Общество
Подкаст РИА Новости стал лауреатом "Премии Рунета — 2023"

Сезон подкаста РИА Новости "Страхи" стал лауреатом "Премии Рунета — 2023"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРуководитель центра Дирекции новых медиа медиагруппы "Россия сегодня" Даниил Кононенко, получивший награду в номинации "Подкасты и цифровой контент", на торжественной церемонии вручения XX "Премии рунета" в Москве.
Руководитель центра Дирекции новых медиа медиагруппы Россия сегодня Даниил Кононенко, получивший награду в номинации Подкасты и цифровой контент, на торжественной церемонии вручения XX Премии рунета в Москве. - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Руководитель центра Дирекции новых медиа медиагруппы "Россия сегодня" Даниил Кононенко, получивший награду в номинации "Подкасты и цифровой контент", на торжественной церемонии вручения XX "Премии рунета" в Москве.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Сезон "Детские травмы" разговорного подкаста РИА Новости "Страхи" стал лауреатом национальной "Премии Рунета — 2023" в номинации "Подкасты и цифровой контент". Торжественная церемония награждения победителей премии состоялась 15 декабря в Москве.
Проект адресован взрослым людям, чья жизнь искажена драматическими событиями, произошедшими в детстве и юношестве. Вместе с ведущей Натальей Лосевой лучшие российские психологи разбираются в каждой конкретной ситуации героев подкаста, помогая при этом слушателям с похожим травматичным опытом. Темы сезона – буллинг в школе, преследования, алкоголизм родителей, насилие, деспотизм и равнодушие взрослых, болезненные отношения во время первой влюбленности и другие детские и подростковые травмы, разрешение которых становится важной социальной проблемой общества.
Подкаст можно послушать на сайте РИА Новости, Яндекс.Музыке, VK Музыке и в мобильных приложениях для iPhone — iTunes и Android — Google Podcasts.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦеремония награждения XX "Премии рунета"
Церемония награждения XX Премии рунета - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Церемония награждения XX "Премии рунета"
"Премия Рунета" — общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая выдающиеся заслуги в области информационных технологий и электронных коммуникаций, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента Сети интернет. Организатором Премии выступает РАЭК при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и АНО "Цифровая экономика".
Начальник отдела комплексных медиапродуктов медиагруппы Россия сегодня Елена Костомарова
Проект РИА Новости и Росмолодежи стал лауреатом "Премии Рунета — 2023"
Вчера, 22:51
 
Новости агентстваНаталья ЛосеваЯндекс.МузыкаРоссийская ассоциация электронных коммуникацийПремия РунетаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала