https://ria.ru/20231215/podarok-1916006251.html

Почти 127 тысяч детей получат подарки за счет бюджета Алтайского края

Почти 127 тысяч детей получат подарки за счет бюджета Алтайского края - РИА Новости, 15.12.2023

Почти 127 тысяч детей получат подарки за счет бюджета Алтайского края

Почти 127 тысяч детей получат подарки за счет бюджета Алтайского края, это ученики начальных классов, дети участников спецоперации и ребята, нуждающиеся в... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T13:26

2023-12-15T13:26

2023-12-15T13:26

алтайский край

алтайский край

славяносербский район

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БАРНАУЛ, 15 дек - РИА Новости. Почти 127 тысяч детей получат подарки за счет бюджета Алтайского края, это ученики начальных классов, дети участников спецоперации и ребята, нуждающиеся в социальной поддержке, сообщает пресс-служба регионального правительства. "К Новому году традиционные сладкие подарки (за счет краевого бюджета - ред.) получают учащиеся с первого по четвертый класс школ Алтайского края, краевых государственных общеобразовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, ребята, нуждающиеся в социальной поддержке, а также дети участников специальной военной операции. С 1 ноября кондитерская фабрика "Алтай" вела круглосуточную работу по изготовлению и фасовке почти 127 тысяч подарков", - говорится в сообщении. Вес каждого подарка - 698 граммов, в каждом наборе 41 конфета, батончик и глазированное печенье. Отмечается, что все ингредиенты сладостей проходят контроль по показателям качества и безопасности, а также проверку на подлинность, чтобы исключить подмену натуральных продуктов на более дешевые заменители. "Конфеты упаковали в красочную, яркую коробку. Ребят ждет вложение с познавательной игрой, увлекательной экскурсией по Алтайскому государственному театру кукол "Сказка" и мультфильмами, подготовленными творческим объединением "Киномульти" Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи", - отмечает пресс-служба. Отмечается, что по решению губернатора края выделили дополнительные деньги на подарки детям, проживающим в Славяносербском районе.

https://ria.ru/20231124/tursezon-1911509174.html

https://ria.ru/20231212/avtobus-1915310092.html

алтайский край

славяносербский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алтайский край, славяносербский район