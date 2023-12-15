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Почти 127 тысяч детей получат подарки за счет бюджета Алтайского края - РИА Новости, 15.12.2023
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Алтайский край
Алтайский край
 
13:26 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/podarok-1916006251.html
Почти 127 тысяч детей получат подарки за счет бюджета Алтайского края
Почти 127 тысяч детей получат подарки за счет бюджета Алтайского края - РИА Новости, 15.12.2023
Почти 127 тысяч детей получат подарки за счет бюджета Алтайского края
Почти 127 тысяч детей получат подарки за счет бюджета Алтайского края, это ученики начальных классов, дети участников спецоперации и ребята, нуждающиеся в... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:26
2023-12-15T13:26
алтайский край
алтайский край
славяносербский район
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БАРНАУЛ, 15 дек - РИА Новости. Почти 127 тысяч детей получат подарки за счет бюджета Алтайского края, это ученики начальных классов, дети участников спецоперации и ребята, нуждающиеся в социальной поддержке, сообщает пресс-служба регионального правительства. "К Новому году традиционные сладкие подарки (за счет краевого бюджета - ред.) получают учащиеся с первого по четвертый класс школ Алтайского края, краевых государственных общеобразовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, ребята, нуждающиеся в социальной поддержке, а также дети участников специальной военной операции. С 1 ноября кондитерская фабрика "Алтай" вела круглосуточную работу по изготовлению и фасовке почти 127 тысяч подарков", - говорится в сообщении. Вес каждого подарка - 698 граммов, в каждом наборе 41 конфета, батончик и глазированное печенье. Отмечается, что все ингредиенты сладостей проходят контроль по показателям качества и безопасности, а также проверку на подлинность, чтобы исключить подмену натуральных продуктов на более дешевые заменители. "Конфеты упаковали в красочную, яркую коробку. Ребят ждет вложение с познавательной игрой, увлекательной экскурсией по Алтайскому государственному театру кукол "Сказка" и мультфильмами, подготовленными творческим объединением "Киномульти" Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи", - отмечает пресс-служба. Отмечается, что по решению губернатора края выделили дополнительные деньги на подарки детям, проживающим в Славяносербском районе.
https://ria.ru/20231124/tursezon-1911509174.html
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алтайский край, славяносербский район
Алтайский край, Алтайский край, Славяносербский район

Почти 127 тысяч детей получат подарки за счет бюджета Алтайского края

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНовогодний подарок
Новогодний подарок - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Новогодний подарок. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 15 дек - РИА Новости. Почти 127 тысяч детей получат подарки за счет бюджета Алтайского края, это ученики начальных классов, дети участников спецоперации и ребята, нуждающиеся в социальной поддержке, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"К Новому году традиционные сладкие подарки (за счет краевого бюджета - ред.) получают учащиеся с первого по четвертый класс школ Алтайского края, краевых государственных общеобразовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, ребята, нуждающиеся в социальной поддержке, а также дети участников специальной военной операции. С 1 ноября кондитерская фабрика "Алтай" вела круглосуточную работу по изготовлению и фасовке почти 127 тысяч подарков", - говорится в сообщении.
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Вес каждого подарка - 698 граммов, в каждом наборе 41 конфета, батончик и глазированное печенье. Отмечается, что все ингредиенты сладостей проходят контроль по показателям качества и безопасности, а также проверку на подлинность, чтобы исключить подмену натуральных продуктов на более дешевые заменители.
"Конфеты упаковали в красочную, яркую коробку. Ребят ждет вложение с познавательной игрой, увлекательной экскурсией по Алтайскому государственному театру кукол "Сказка" и мультфильмами, подготовленными творческим объединением "Киномульти" Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи", - отмечает пресс-служба.
Отмечается, что по решению губернатора края выделили дополнительные деньги на подарки детям, проживающим в Славяносербском районе.
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Алтайский крайАлтайский крайСлавяносербский район
 
 
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