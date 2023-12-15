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Путин рассказал о росте числа сдающихся в плен военных ВСУ

Путин рассказал о росте числа сдающихся в плен военных ВСУ - РИА Новости, 15.12.2023

Путин рассказал о росте числа сдающихся в плен военных ВСУ

Количество сдающихся в плен украинских военных в последнее время резко увеличилось, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T21:47

2023-12-15T21:47

2023-12-15T22:09

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Количество сдающихся в плен украинских военных в последнее время резко увеличилось, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций в пятницу в Кремле."По обмену пленными работа идет. Кстати, хочу вас проинформировать, в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось", - сообщил Путин.

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вооруженные силы украины, владимир путин, госдума рф, россия, в мире