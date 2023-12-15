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Путин рассказал о росте числа сдающихся в плен военных ВСУ
Путин рассказал о росте числа сдающихся в плен военных ВСУ - РИА Новости, 15.12.2023
Путин рассказал о росте числа сдающихся в плен военных ВСУ
Количество сдающихся в плен украинских военных в последнее время резко увеличилось, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T21:47
2023-12-15T21:47
2023-12-15T22:09
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Количество сдающихся в плен украинских военных в последнее время резко увеличилось, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций в пятницу в Кремле."По обмену пленными работа идет. Кстати, хочу вас проинформировать, в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось", - сообщил Путин.
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вооруженные силы украины, владимир путин, госдума рф, россия, в мире
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Госдума РФ, Россия, В мире
Путин рассказал о росте числа сдающихся в плен военных ВСУ
Путин рассказал о резком росте количества сдающихся в плен украинских военных