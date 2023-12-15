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США должны осознать ответственность за помощь Киеву, заявил Песков - РИА Новости, 15.12.2023
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17:45 15.12.2023 (обновлено: 17:47 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/peskov-1916083254.html
США должны осознать ответственность за помощь Киеву, заявил Песков
США должны осознать ответственность за помощь Киеву, заявил Песков - РИА Новости, 15.12.2023
США должны осознать ответственность за помощь Киеву, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал США в интервью осознать свою ответственность за поддержку Украины и понять, что Вашингтон лишь... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:45
2023-12-15T17:47
в мире
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал США в интервью осознать свою ответственность за поддержку Украины и понять, что Вашингтон лишь продлевает конфликт. "Вам необходимо осознать вашу ответственность за это. Вы продлеваете этот конфликт", - сказал Песков на английском языке в интервью телеканалу NBC, заявив, что Вашингтон предоставляет военную и финансовую помощь Украине.
https://ria.ru/20231215/peskov-1916079894.html
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в мире, украина, россия, дмитрий песков, сша
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, США
США должны осознать ответственность за помощь Киеву, заявил Песков

Песков: США должны осознать ответственность за продление конфликта на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал США в интервью осознать свою ответственность за поддержку Украины и понять, что Вашингтон лишь продлевает конфликт.
«
"Вам необходимо осознать вашу ответственность за это. Вы продлеваете этот конфликт", - сказал Песков на английском языке в интервью телеканалу NBC, заявив, что Вашингтон предоставляет военную и финансовую помощь Украине.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
В США знают, что Украина не сможет победить в конфликте, заявил Песков
Вчера, 17:28
 
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