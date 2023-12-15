https://ria.ru/20231215/peskov-1916083254.html

США должны осознать ответственность за помощь Киеву, заявил Песков

США должны осознать ответственность за помощь Киеву, заявил Песков - РИА Новости, 15.12.2023

США должны осознать ответственность за помощь Киеву, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал США в интервью осознать свою ответственность за поддержку Украины и понять, что Вашингтон лишь... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T17:45

2023-12-15T17:45

2023-12-15T17:47

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал США в интервью осознать свою ответственность за поддержку Украины и понять, что Вашингтон лишь продлевает конфликт. "Вам необходимо осознать вашу ответственность за это. Вы продлеваете этот конфликт", - сказал Песков на английском языке в интервью телеканалу NBC, заявив, что Вашингтон предоставляет военную и финансовую помощь Украине.

https://ria.ru/20231215/peskov-1916079894.html

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в мире, украина, россия, дмитрий песков, сша