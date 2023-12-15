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Песков заявил, что сопротивление Киева бесполезно
Песков заявил, что сопротивление Киева бесполезно - РИА Новости, 15.12.2023
Песков заявил, что сопротивление Киева бесполезно
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC News заявил, что даже с поддержкой Запада Украина никогда не сравнится с военным и... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:41
2023-12-15T17:41
2023-12-15T17:52
киев
украина
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC News заявил, что даже с поддержкой Запада Украина никогда не сравнится с военным и экономическим потенциалом РФ, а сопротивление Киева бесполезно."Даже если поддержка Запада продолжится, сказал Песков, Украина никогда не сможет сравниться с российским военным и экономическим потенциалом, что делает сопротивление бесполезным, а сигналы Вашингтона ее руководству противоречивыми", - приводит телеканал слова Пескова.
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киев, украина, россия
Киев, Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине
Песков заявил, что сопротивление Киева бесполезно
Песков: даже с поддержкой Украина не сравнится с РФ, сопротивление бесполезно