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Песков заявил, что сопротивление Киева бесполезно - РИА Новости, 15.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:41 15.12.2023 (обновлено: 17:52 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/peskov-1916082602.html
Песков заявил, что сопротивление Киева бесполезно
Песков заявил, что сопротивление Киева бесполезно - РИА Новости, 15.12.2023
Песков заявил, что сопротивление Киева бесполезно
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC News заявил, что даже с поддержкой Запада Украина никогда не сравнится с военным и... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:41
2023-12-15T17:52
киев
украина
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC News заявил, что даже с поддержкой Запада Украина никогда не сравнится с военным и экономическим потенциалом РФ, а сопротивление Киева бесполезно."Даже если поддержка Запада продолжится, сказал Песков, Украина никогда не сможет сравниться с российским военным и экономическим потенциалом, что делает сопротивление бесполезным, а сигналы Вашингтона ее руководству противоречивыми", - приводит телеканал слова Пескова.
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киев, украина, россия
Киев, Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине
Песков заявил, что сопротивление Киева бесполезно

Песков: даже с поддержкой Украина не сравнится с РФ, сопротивление бесполезно

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC News заявил, что даже с поддержкой Запада Украина никогда не сравнится с военным и экономическим потенциалом РФ, а сопротивление Киева бесполезно.
"Даже если поддержка Запада продолжится, сказал Песков, Украина никогда не сможет сравниться с российским военным и экономическим потенциалом, что делает сопротивление бесполезным, а сигналы Вашингтона ее руководству противоречивыми", - приводит телеканал слова Пескова.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 декабря, 11:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаРоссия
 
 
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