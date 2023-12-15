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В США знают, что Украина не сможет победить в конфликте, заявил Песков - РИА Новости, 15.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:28 15.12.2023 (обновлено: 18:36 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/peskov-1916079894.html
В США знают, что Украина не сможет победить в конфликте, заявил Песков
В США знают, что Украина не сможет победить в конфликте, заявил Песков - РИА Новости, 15.12.2023
В США знают, что Украина не сможет победить в конфликте, заявил Песков
В США понимают, что Украина не может победить в вооруженном конфликте с Россией, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC News. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:28
2023-12-15T18:36
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В США понимают, что Украина не может победить в вооруженном конфликте с Россией, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC News. &quot;Вы (США. — Прим. ред.) говорите им: &quot;Идите и умирайте. Не волнуйтесь, мы дадим вам достаточно денег и достаточно и вооружения, но вы должны пойти и погибнуть&quot;. И вы прекрасно знаете, что они не смогут победить&quot;, — сказал он.Пресс-секретарь президента призвал Вашингтон осознать ответственность за затягивание конфликта, к которому приводит военная и финансовая помощь Киеву. Он констатировал, что Америка сильно вовлечена в это противостояние.Конфликт на Украине — это гибридная война, которую США ведут против России, подчеркнул Песков.Кроме того, кремлевский спикер заявил, что, даже если поддержка Запада продолжится, Украина никогда не сможет сравниться с российским военным и экономическим потенциалом — и это делает сопротивление бесполезным, говорится в сообщении телеканала.Также Песков поставил под сомнение заявление экс-президента США Дональда Трампа о готовности "завершить войну за один день". Он отметил, что это слишком легкое решение для такой сложной ситуации.
https://ria.ru/20231215/usa-1916080148.html
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в мире, сша, украина, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Дмитрий Песков
В США знают, что Украина не сможет победить в конфликте, заявил Песков

Песков: США знают, что Украина не может победить в конфликте

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В США понимают, что Украина не может победить в вооруженном конфликте с Россией, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC News.
«

"Вы (США. — Прим. ред.) говорите им: "Идите и умирайте. Не волнуйтесь, мы дадим вам достаточно денег и достаточно и вооружения, но вы должны пойти и погибнуть". И вы прекрасно знаете, что они не смогут победить", — сказал он.

Пресс-секретарь президента призвал Вашингтон осознать ответственность за затягивание конфликта, к которому приводит военная и финансовая помощь Киеву. Он констатировал, что Америка сильно вовлечена в это противостояние.
Конфликт на Украине — это гибридная война, которую США ведут против России, подчеркнул Песков.
Кроме того, кремлевский спикер заявил, что, даже если поддержка Запада продолжится, Украина никогда не сможет сравниться с российским военным и экономическим потенциалом — и это делает сопротивление бесполезным, говорится в сообщении телеканала.
Также Песков поставил под сомнение заявление экс-президента США Дональда Трампа о готовности "завершить войну за один день". Он отметил, что это слишком легкое решение для такой сложной ситуации.
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