https://ria.ru/20231215/peskov-1916078711.html

Песков назвал конфликт на Украине гибридной войной

Песков назвал конфликт на Украине гибридной войной - РИА Новости, 15.12.2023

Песков назвал конфликт на Украине гибридной войной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о конфликте на Украине, назвал его гибридной войной, которую США организовали против России. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T17:22

2023-12-15T17:22

2023-12-15T19:44

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о конфликте на Украине, назвал его гибридной войной, которую США организовали против России."Это гибридная война, которой на самом деле руководит США против нашей страны", - заявил Песков в интервью телеканалу NBC News.

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