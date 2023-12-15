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Песков назвал конфликт на Украине гибридной войной - РИА Новости, 15.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:22 15.12.2023 (обновлено: 19:44 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/peskov-1916078711.html
Песков назвал конфликт на Украине гибридной войной
Песков назвал конфликт на Украине гибридной войной - РИА Новости, 15.12.2023
Песков назвал конфликт на Украине гибридной войной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о конфликте на Украине, назвал его гибридной войной, которую США организовали против России. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:22
2023-12-15T19:44
украина
сша
россия
в мире
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о конфликте на Украине, назвал его гибридной войной, которую США организовали против России."Это гибридная война, которой на самом деле руководит США против нашей страны", - заявил Песков в интервью телеканалу NBC News.
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украина, сша, россия, в мире, дмитрий песков
Украина, США, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине
Песков назвал конфликт на Украине гибридной войной

Песков назвал конфликт на Украине гибридной войной, которую организовали США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о конфликте на Украине, назвал его гибридной войной, которую США организовали против России.
"Это гибридная война, которой на самом деле руководит США против нашей страны", - заявил Песков в интервью телеканалу NBC News.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 декабря, 11:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияВ миреДмитрий Песков
 
 
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