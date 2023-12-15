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Песков назвал Венгрию достаточно независимой страной - РИА Новости, 15.12.2023
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13:09 15.12.2023 (обновлено: 13:30 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/peskov-1916000918.html
Песков назвал Венгрию достаточно независимой страной
Песков назвал Венгрию достаточно независимой страной - РИА Новости, 15.12.2023
Песков назвал Венгрию достаточно независимой страной
Венгрия - достаточно независимая страна, чтобы отстаивать свои собственные интересы, Россия внимательно читает сообщения СМИ о практике принятия решений в ЕС,... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:09
2023-12-15T13:30
венгрия
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Венгрия - достаточно независимая страна, чтобы отстаивать свои собственные интересы, Россия внимательно читает сообщения СМИ о практике принятия решений в ЕС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией об их будущем членстве в Евросоюзе. Премьер Венгрии Виктор Орбан, который не голосовал на саммите по этому решению, заявлял, что сама Еврокомиссия в рекомендациях от 8 ноября признала, что Украина еще не выполнила три условия для запуска переговоров о членстве. Орбан отметил, что если решение ЕС начать переговоры с Украиной будет грозить экономическими негативными последствиями для венгров, то Будапешт "нажмет ручной тормоз"."Не нам это комментировать. Венгрия - тоже суверенная страна, у Венгрии есть свои интересы. Венгрия, кстати, в отличие от многих других стран Европы, весьма твердо свои интересы отстаивает, что, кстати говоря, нам импонирует", - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявления Орбана.Он напомнил слова президента Владимира Путина, что "не надо думать, что Венгрия и ряд других стран, которые отстаивают свои интересы, что они - пророссийские"."Они вовсе не пророссийские, они просто сознательные, достаточно независимые, чтобы отстаивать свои собственные интересы. И это, наверное, всё-таки дело ЕС, отношения Венгрии с Еврокомиссией - это не наше дело", - добавил Песков, уточнив, что Россия внимательно читает сообщения СМИ о практике принятия решений в ЕС.
https://ria.ru/20231215/orban-1915982876.html
https://ria.ru/20231213/es-1915630820.html
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венгрия, россия
Венгрия, Россия
Песков назвал Венгрию достаточно независимой страной

Песков: Венгрия достаточно независимая страна, чтобы отстаивать свои интересы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Венгрия - достаточно независимая страна, чтобы отстаивать свои собственные интересы, Россия внимательно читает сообщения СМИ о практике принятия решений в ЕС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией об их будущем членстве в Евросоюзе. Премьер Венгрии Виктор Орбан, который не голосовал на саммите по этому решению, заявлял, что сама Еврокомиссия в рекомендациях от 8 ноября признала, что Украина еще не выполнила три условия для запуска переговоров о членстве. Орбан отметил, что если решение ЕС начать переговоры с Украиной будет грозить экономическими негативными последствиями для венгров, то Будапешт "нажмет ручной тормоз".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Орбан рассказал, как защитит Венгрию от последствий решения ЕС по Украине
Вчера, 12:21
"Не нам это комментировать. Венгрия - тоже суверенная страна, у Венгрии есть свои интересы. Венгрия, кстати, в отличие от многих других стран Европы, весьма твердо свои интересы отстаивает, что, кстати говоря, нам импонирует", - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявления Орбана.
Он напомнил слова президента Владимира Путина, что "не надо думать, что Венгрия и ряд других стран, которые отстаивают свои интересы, что они - пророссийские".
"Они вовсе не пророссийские, они просто сознательные, достаточно независимые, чтобы отстаивать свои собственные интересы. И это, наверное, всё-таки дело ЕС, отношения Венгрии с Еврокомиссией - это не наше дело", - добавил Песков, уточнив, что Россия внимательно читает сообщения СМИ о практике принятия решений в ЕС.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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13 декабря, 19:50
 
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