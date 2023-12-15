https://ria.ru/20231215/peskov-1916000163.html
Песков оценил шансы Украины и Молдавии вступить в Евросоюз
Песков оценил шансы Украины и Молдавии вступить в Евросоюз - РИА Новости, 15.12.2023
Песков оценил шансы Украины и Молдавии вступить в Евросоюз
У ЕС всегда были достаточно жесткие критерии для вступления в союз, очевидно, что в настоящий момент ни Украина, ни Молдавия этим критериям не соответствуют,... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:07
2023-12-15T13:07
2023-12-15T13:11
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. У ЕС всегда были достаточно жесткие критерии для вступления в союз, очевидно, что в настоящий момент ни Украина, ни Молдавия этим критериям не соответствуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией."У ЕС всегда были достаточно жесткие критерии для вступления. В настоящий момент очевидно, что ни Украина, ни Молдова этим критериям не соответствует", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20231215/ukraina-1915999656.html
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в мире, украина, молдавия, евросоюз, россия, дмитрий песков
В мире, Украина, Молдавия, Евросоюз, Россия, Дмитрий Песков
Песков оценил шансы Украины и Молдавии вступить в Евросоюз
Песков: ни Украина, ни Молдавия критериям для вступления в ЕС не соответствуют