https://ria.ru/20231215/peskov-1915999901.html
Путин в пятницу выступит на железнодорожном съезде
Путин в пятницу выступит на железнодорожном съезде - РИА Новости, 15.12.2023
Путин в пятницу выступит на железнодорожном съезде
Президент России Владимир Путин в пятницу выступит на железнодорожном съезде и запустит ряд объектов РЖД, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:06
2023-12-15T13:06
2023-12-15T13:22
владимир путин
россия
дмитрий песков
ржд
новокузнецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:384:2937:2036_1920x0_80_0_0_9e84514e144eb6596ab43b4f2de97140.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу выступит на железнодорожном съезде и запустит ряд объектов РЖД, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент выступит <...>, пообщается с руководством различных подразделений РЖД... Пообщается с центром развития одаренных детей при РЖД в городе Новокузнецке, осуществит запуск двух новых объектов в эксплуатацию. Наградит сегодня сотрудников и работников ОАО "РЖД", - сказал он.
https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html
россия
новокузнецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_382:132:2937:2048_1920x0_80_0_0_4fd21585a9e98749148f184a52af8d3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, дмитрий песков, ржд, новокузнецк
Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, РЖД, Новокузнецк
Путин в пятницу выступит на железнодорожном съезде
Песков: Путин выступит на железнодорожном съезде, запустит ряд объектов