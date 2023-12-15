https://ria.ru/20231215/peskov-1915999901.html

Путин в пятницу выступит на железнодорожном съезде

Путин в пятницу выступит на железнодорожном съезде - РИА Новости, 15.12.2023

Путин в пятницу выступит на железнодорожном съезде

Президент России Владимир Путин в пятницу выступит на железнодорожном съезде и запустит ряд объектов РЖД, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T13:06

2023-12-15T13:06

2023-12-15T13:22

владимир путин

россия

дмитрий песков

ржд

новокузнецк

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу выступит на железнодорожном съезде и запустит ряд объектов РЖД, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент выступит <...>, пообщается с руководством различных подразделений РЖД... Пообщается с центром развития одаренных детей при РЖД в городе Новокузнецке, осуществит запуск двух новых объектов в эксплуатацию. Наградит сегодня сотрудников и работников ОАО "РЖД", - сказал он.

https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html

россия

новокузнецк

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владимир путин, россия, дмитрий песков, ржд, новокузнецк