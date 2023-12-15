Рейтинг@Mail.ru
Путин в пятницу выступит на железнодорожном съезде - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 15.12.2023 (обновлено: 13:22 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/peskov-1915999901.html
Путин в пятницу выступит на железнодорожном съезде
Путин в пятницу выступит на железнодорожном съезде - РИА Новости, 15.12.2023
Путин в пятницу выступит на железнодорожном съезде
Президент России Владимир Путин в пятницу выступит на железнодорожном съезде и запустит ряд объектов РЖД, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:06
2023-12-15T13:22
владимир путин
россия
дмитрий песков
ржд
новокузнецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:384:2937:2036_1920x0_80_0_0_9e84514e144eb6596ab43b4f2de97140.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу выступит на железнодорожном съезде и запустит ряд объектов РЖД, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент выступит &lt;...&gt;, пообщается с руководством различных подразделений РЖД... Пообщается с центром развития одаренных детей при РЖД в городе Новокузнецке, осуществит запуск двух новых объектов в эксплуатацию. Наградит сегодня сотрудников и работников ОАО "РЖД", - сказал он.
https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html
россия
новокузнецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_382:132:2937:2048_1920x0_80_0_0_4fd21585a9e98749148f184a52af8d3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, дмитрий песков, ржд, новокузнецк
Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, РЖД, Новокузнецк
Путин в пятницу выступит на железнодорожном съезде

Песков: Путин выступит на железнодорожном съезде, запустит ряд объектов

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу выступит на железнодорожном съезде и запустит ряд объектов РЖД, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Президент выступит <...>, пообщается с руководством различных подразделений РЖД... Пообщается с центром развития одаренных детей при РЖД в городе Новокузнецке, осуществит запуск двух новых объектов в эксплуатацию. Наградит сегодня сотрудников и работников ОАО "РЖД", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
"Верной дорогой идете". Путин подвел итоги года
14 декабря, 18:14
 
Владимир ПутинРоссияДмитрий ПесковРЖДНовокузнецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала