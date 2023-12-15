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Артамонов вручил паспорта юным жителям Липецкой области - РИА Новости, 15.12.2023
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Липецкая область
 
13:31 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/pasport-1916008113.html
Артамонов вручил паспорта юным жителям Липецкой области
Артамонов вручил паспорта юным жителям Липецкой области - РИА Новости, 15.12.2023
Артамонов вручил паспорта юным жителям Липецкой области
Губернатор Липецкой области в торжественной обстановке вручил паспорта гражданина РФ 52 юным жителям, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:31
2023-12-15T13:31
липецкая область
липецкая область
россия
российский союз молодежи
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Липецкой области в торжественной обстановке вручил паспорта гражданина РФ 52 юным жителям, сообщили в пресс-службе правительства региона. Там также пояснили, что молодые люди, получившие паспорта из рук губернатора, проявили себя в общественной, творческой и спортивной жизни региона. Это активисты детских и юношеских организаций, победители и лауреаты международных фестивалей, всероссийских конкурсов, предметных олимпиад и спортивных состязаний. "Мы создаем все условия для развития молодежи в Липецкой области. Будущее нашего региона, страны зависит от вас, гордитесь своей Родиной и служите ей честно ради общего блага", – сказал Артамонов на церемонии вручения. В пресс-службе отметили, что Всероссийская акция "Мы – граждане России!" направлена на формирование уважительного отношения молодых людей к основному документу гражданина России – паспорту, а также поощрение обучающихся, имеющих достижения в спортивной, творческой и общественной деятельности. Торжественное вручение паспортов юным гражданам является традиционным и неотъемлемым элементом патриотического и гражданского воспитания молодежи. Организатором мероприятия на территории региона более 20 лет выступает Липецкая областная общественная организация "Российский Союз Молодежи" при поддержке управления молодежной политики Липецкой области и регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых".
https://ria.ru/20231214/semi-1915844073.html
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липецкая область, россия, российский союз молодежи
Липецкая область, Липецкая область, Россия, Российский союз молодежи

Артамонов вручил паспорта юным жителям Липецкой области

© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиАртамонов вручил паспорта юным жителям Липецкой области
Артамонов вручил паспорта юным жителям Липецкой области - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой области
Артамонов вручил паспорта юным жителям Липецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Липецкой области в торжественной обстановке вручил паспорта гражданина РФ 52 юным жителям, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Там также пояснили, что молодые люди, получившие паспорта из рук губернатора, проявили себя в общественной, творческой и спортивной жизни региона. Это активисты детских и юношеских организаций, победители и лауреаты международных фестивалей, всероссийских конкурсов, предметных олимпиад и спортивных состязаний.
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"Мы создаем все условия для развития молодежи в Липецкой области. Будущее нашего региона, страны зависит от вас, гордитесь своей Родиной и служите ей честно ради общего блага", – сказал Артамонов на церемонии вручения.
В пресс-службе отметили, что Всероссийская акция "Мы – граждане России!" направлена на формирование уважительного отношения молодых людей к основному документу гражданина России – паспорту, а также поощрение обучающихся, имеющих достижения в спортивной, творческой и общественной деятельности. Торжественное вручение паспортов юным гражданам является традиционным и неотъемлемым элементом патриотического и гражданского воспитания молодежи.
Организатором мероприятия на территории региона более 20 лет выступает Липецкая областная общественная организация "Российский Союз Молодежи" при поддержке управления молодежной политики Липецкой области и регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых".
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