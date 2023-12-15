https://ria.ru/20231215/pasport-1916008113.html

Артамонов вручил паспорта юным жителям Липецкой области

Артамонов вручил паспорта юным жителям Липецкой области - РИА Новости, 15.12.2023

Артамонов вручил паспорта юным жителям Липецкой области

Губернатор Липецкой области в торжественной обстановке вручил паспорта гражданина РФ 52 юным жителям, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T13:31

2023-12-15T13:31

2023-12-15T13:31

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липецкая область

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Липецкой области в торжественной обстановке вручил паспорта гражданина РФ 52 юным жителям, сообщили в пресс-службе правительства региона. Там также пояснили, что молодые люди, получившие паспорта из рук губернатора, проявили себя в общественной, творческой и спортивной жизни региона. Это активисты детских и юношеских организаций, победители и лауреаты международных фестивалей, всероссийских конкурсов, предметных олимпиад и спортивных состязаний. "Мы создаем все условия для развития молодежи в Липецкой области. Будущее нашего региона, страны зависит от вас, гордитесь своей Родиной и служите ей честно ради общего блага", – сказал Артамонов на церемонии вручения. В пресс-службе отметили, что Всероссийская акция "Мы – граждане России!" направлена на формирование уважительного отношения молодых людей к основному документу гражданина России – паспорту, а также поощрение обучающихся, имеющих достижения в спортивной, творческой и общественной деятельности. Торжественное вручение паспортов юным гражданам является традиционным и неотъемлемым элементом патриотического и гражданского воспитания молодежи. Организатором мероприятия на территории региона более 20 лет выступает Липецкая областная общественная организация "Российский Союз Молодежи" при поддержке управления молодежной политики Липецкой области и регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых".

https://ria.ru/20231214/semi-1915844073.html

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липецкая область, россия, российский союз молодежи