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Причиной отравления строителей аэропорта на Камчатке стало неизвестное мясо - РИА Новости, 15.12.2023
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04:45 15.12.2023 (обновлено: 05:44 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/otravlenie-1915938217.html
Причиной отравления строителей аэропорта на Камчатке стало неизвестное мясо
Причиной отравления строителей аэропорта на Камчатке стало неизвестное мясо - РИА Новости, 15.12.2023
Причиной отравления строителей аэропорта на Камчатке стало неизвестное мясо
Столовая при стройплощадке нового терминала "Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский" в Елизово, где отравился 41 рабочий, работала на неизвестном... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T04:45
2023-12-15T05:44
происшествия
камчатка
елизово
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 дек - РИА Новости. Столовая при стройплощадке нового терминала "Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский" в Елизово, где отравился 41 рабочий, работала на неизвестном сырье, сообщила пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора."Установлено, что организацией питания работников занималось ООО "Сангин", не имеющее подтвержденной регистрации во ФГИС ВетИС "Цербер". Соответственно, предприятие использовало для приготовления блюд мясо неизвестного происхождения", - говорится в сообщении. Предприятие общепита предоставило ветеринарный сопроводительный документ на отруб бескостный "Голяшка из мяса мраморной говядины". Якобы именно это мясо использовалось для приготовления лагмана, которым кормили рабочих. Однако, специалисты Россельхознадзора установили, что регистрация предприятия в информационной системе "Цербер" была произведена уже после отравления рабочих. При этом выяснилось, что ветеринарные сопроводительные документы, которые специалистам Россельхознадзора представило предприятие, на деле были выданы изготовителем из Воронежской области в адрес оптово-розничной базы из Петропавловска-Камчатского., а не ООО "Сангин"."Ветеринарных сопроводительных документов на это мясо в адрес ООО "Сангин" не оформлялось, соответственно, невозможно установить, использовалась ли эта мраморная говядина для приготовления лагмана или блюдо было приготовлено из другого мяса. Невозможно подтвердить прослеживаемость сырья, а значит – качество и безопасность", - сообщила пресс-служба.Ранее Елизовский районный суд на Камчатке закрыл на 30 суток столовую, в которой 5 декабря отравился 41 строитель нового аэровокзала в Елизово. Следственное управление СК России по Камчатскому краю продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ).
https://ria.ru/20231206/otravlenie-1914034751.html
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происшествия, камчатка, елизово, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Камчатка, Елизово, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
Причиной отравления строителей аэропорта на Камчатке стало неизвестное мясо

Россельхознадзор: строители аэропорта на Камчатке отравились неизвестным мясом

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСотрудник Россельхознадзора
Сотрудник Россельхознадзора - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудник Россельхознадзора. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 дек - РИА Новости. Столовая при стройплощадке нового терминала "Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский" в Елизово, где отравился 41 рабочий, работала на неизвестном сырье, сообщила пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.
«
"Установлено, что организацией питания работников занималось ООО "Сангин", не имеющее подтвержденной регистрации во ФГИС ВетИС "Цербер". Соответственно, предприятие использовало для приготовления блюд мясо неизвестного происхождения", - говорится в сообщении.
Предприятие общепита предоставило ветеринарный сопроводительный документ на отруб бескостный "Голяшка из мяса мраморной говядины". Якобы именно это мясо использовалось для приготовления лагмана, которым кормили рабочих. Однако, специалисты Россельхознадзора установили, что регистрация предприятия в информационной системе "Цербер" была произведена уже после отравления рабочих. При этом выяснилось, что ветеринарные сопроводительные документы, которые специалистам Россельхознадзора представило предприятие, на деле были выданы изготовителем из Воронежской области в адрес оптово-розничной базы из Петропавловска-Камчатского., а не ООО "Сангин".
"Ветеринарных сопроводительных документов на это мясо в адрес ООО "Сангин" не оформлялось, соответственно, невозможно установить, использовалась ли эта мраморная говядина для приготовления лагмана или блюдо было приготовлено из другого мяса. Невозможно подтвердить прослеживаемость сырья, а значит – качество и безопасность", - сообщила пресс-служба.
Ранее Елизовский районный суд на Камчатке закрыл на 30 суток столовую, в которой 5 декабря отравился 41 строитель нового аэровокзала в Елизово. Следственное управление СК России по Камчатскому краю продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ).
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Стали известны подробности об отравлении на Камчатке строителей аэропорта
6 декабря, 09:13
 
ПроисшествияКамчаткаЕлизовоРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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